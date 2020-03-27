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五类风险需注意 公安部发出清明节交通安全预警

2020年03月27日16:47  来源：人民网-法治频道
 

人民网北京3月27日电 （朱紫阳）记者今天从公安部交通管理局了解到，清明节前后，群众祭扫、踏青等出行叠加，交通安全风险加大。近日，公安部对清明节交通安全形势进行了研判分析，并向社会公众发出交通安全预警。

据研判，今年清明节全国道路交通安全面临以下五类突出风险：

一是陵园墓区及周边道路交通安全风险突出。尽管今年的清明祭扫受到疫情影响，但陵园墓区仍会陆续迎来祭扫车流人流，特别是清明节假期和节前的一个周末（3月28、29日）最为集中。由于陵园墓区多位于城郊、山区，沿途道路技术等级低，坡陡、弯急、路窄，一不小心就会翻下悬崖、坠入山沟。

二是春季自驾出游交通安全风险突出。清明节春暖花开，随着疫情封控逐步解除，群众出去透透气、踏踏青的意愿强烈，祭扫流、踏青流叠加，个体化出行（私家车、摩托车、自行车、电动自行车等）明显增多，疲劳驾驶、分心驾驶、酒后驾驶等违法行为导致交通事故风险上升。

三是高速公路交通安全风险突出。高速公路由于免收通行费，近期交通流量上升明显，大部分路段已超过平时流量，有的路段成倍增长，预计清明节期间将进一步出现流量高峰，小客车、大客车、大货车、危化品运输车穿插混行，发生群死群伤事故的风险增大。

四是农村地区交通安全风险突出。清明时节，农村地区进入春播春种农忙时期，生产作业运输增多，并与祭扫、踏青车辆交织，加之农村道路基础设施较为薄弱，车辆安全状况相对较差，驾驶人安全意识相对较低，小客车和面包车超员、农用车辆违法载人肇事多发、后果严重。

五是雨雾天气不利影响突出。“清明时节雨纷纷”。据中国气象局预报，3月底至4月上旬，全国大部分地区累计降水量预计较常年同期偏多，江淮、江汉、江南、华南中北部、四川盆地东部、贵州东部等地降雨较多，局部有大到暴雨，北方地区还将有一次大风降温过程，对出行安全不利，特别是雨天车辆追尾相撞、侧滑侧翻事故风险加大。

公安部提示，清明祭扫、踏青出游，请提前了解当地疫情防控、陵园祭扫政策，合理安排出行时间和交通方式，尽量避开出行高峰和夜间行车，尽量避免长途自驾，自觉抵制酒后驾驶、分心驾驶、疲劳驾驶等违法行为。墓园多山区、乡村道路，请注意行车、超车、停车安全。遇雨雾天气，要减速慢行，注意控制车速，保持车距。

(责编：申亚欣)
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