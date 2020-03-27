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福建海警查获涉嫌非法盗采运输海砂案12起

2020年03月27日17:14  来源：人民网-法治频道
 

人民网北京3月27日电 记者今天从福建海警局获悉，3月26日至27日，福建海警局在宁德、莆田海域连续查获涉嫌非法盗采运输海砂案12起、成品油走私案1起，现场查扣嫌疑船舶13艘，涉案海砂约10万吨、油品约200吨。

海警执法舰艇迅速逼近嫌疑船舶

26日下午13时许，福建海警局根据掌握线索，派遣莆田海警执法舰艇，前往莆田南日岛附近海域进行查缉。到达目标海域后，海警执法人员立即通过观察瞭望等方式展开搜索，并迅速锁定2艘分别涂刷有“鑫禾1”和“长鑫鹏成”字样的运砂船为嫌疑船舶。当时，该2艘嫌疑船舶正在海上航行，为及时有效打击违法犯罪行为，海警执法舰艇立即拉响警笛，全速逼近嫌疑船舶。靠近嫌疑船舶后，海警执法人员通过喊话亮明了执法身份，并先后对2艘嫌疑船舶进行登临检查。经查，该2艘船舶均无法提供所载海砂的合法、齐全手续，涉嫌运载非法海砂约6万吨。

海警执法人员对涉案油品进行抽样检查

26日至27日，福建宁德、泉州海警在宁德浮鹰岛、北澳岛、小嵛山、东冲口、鸳鸯岛附近海域，连续查获10起涉嫌非法盗采运输海砂案和1起成品油走私案。查缉过程中，海警执法人员采取灵活机动、逐个击破的方式，将11艘嫌疑船舶成功查获，现场查扣涉案海砂约4万吨、走私油品约200吨。

目前，以上案件正在进一步办理中。（朱紫阳 袁冠卿 摄影摄像 江仰清 李伟凡 林钰鎏）

(责编：申亚欣)
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