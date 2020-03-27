原标题：司法行政系统大力开展爱警暖警惠警工作

在疫情防控关键时刻，全国各级司法行政系统持续推进爱警暖警惠警工作，为奋战在一线的干警送温暖、送关怀，努力帮助他们的家属解决生活难题，凝聚战“疫”合力，振奋战“疫”斗志。

“强制陪伴令”显温情

疫情防控阻击战打响后，北京市监狱管理局清河分局垦华监狱执勤民警刘春海第一时间奔赴战斗岗位。疫情期间，他独自一人担负起了科室全部业务工作，以严谨负责的执法态度，确保疫情防控期间工作“零差错”。

但是，家中即将临产的妻子,是他最深的牵挂。疫情的到来，让双方都在外地的父母无法进京帮忙，身边也没有兄弟姐妹可以依靠。妻子不仅要照顾自己，还要照顾刚刚两岁的大儿子。即便如此，他的妻子一直在宽慰刘春海，每次通话都告知自己一切很好，让他不要担心自己，安心工作。

垦华监狱党委在得知此情况后，立即委派“干职困难援助小组”与刘春海妻子取得联系，送去生活必需品，与她保持通讯畅通，以确保遇到紧急情况，可以第一时间赶到。

随着时间推移，距离妻子预产期仅剩一周，刘春海依然在坚守岗位。此时，垦华监狱党委经向上级请示，向刘春海发出了“强制陪伴令”，命令他暂时离开工作岗位，立即回到妻子身边。

对战场上的战士而言，离开战斗岗位，离开亲密战友，同样是一次痛苦的斗争，艰难的选择。做好工作交接后，监狱领导安慰他：“短暂的休整不是退缩，而是为了更好地战斗！”同事们也纷纷宽慰：“工作需要你，但家庭更离不开你，这段时间的工作我们来替你分担。”

随后，薛英奎监狱长将刘春海送到了监狱大门口，语重心长地说：“单位的事情你放心，一切有我们在。监狱人民警察的妻子不容易，你回去后要好好照顾家人。我代表监狱党委祝她们母子平安。”

刘春海不得不离开他的工作岗位，经过两个多小时车程，回到了家人身边。

推开那扇熟悉的门，看到妻子挺着大肚子，听着儿子那一声声稚嫩的“爸爸，爸爸......”刘春海的泪水夺眶而出，一家人紧紧拥抱在了一起。

能在妻子生产的最后关键时刻赶到，刘春海万分感慨：“全监狱上下都在抗击疫情，党委仍把民警个人的事情放在心上，让我感到非常温暖。”

监狱帮扶队解难题

“嫂子，你安心上班，家里老人我帮你照顾”“叔叔，如果需要买降压药随时给我打电话”“阿姨，买米买面的时候叫上我，我帮您扛上楼”……近期，监狱系统出现一群“使命必达先生”，他们就是监狱帮扶工作队。

江苏司法行政系统先后成立“惠警利民小分队”170余支，全力为民警职工特别是封闭隔离的民警职工解决生活和家庭困难。目前，江苏全系统累计联系走访慰问封闭值勤备勤民警家属7000余人次，实现执勤备勤民警未成年子女看护、年迈父母照料、生活物资购买等“一站式服务”。

海南省戒毒管理局制定了“双警家庭”一方封闭管理、另一方可居家备勤兼照顾家庭等一系列倾斜政策，戒毒局机关、各戒毒所组建了近150余人的志愿服务队，把家中有老、弱、病、孕、幼五类人群的家庭作为重点帮扶对象，建立“一对一”帮扶对子。物资采购、清扫卫生、义务理发等“火线关怀”行动每天都在发生，志愿民警与一线民警家属之间形成了“有呼必应、有忧必解、有求必助”的关爱帮扶模式。

心理抚慰出新招

“祝您生日快乐！”3月23日，是监狱女民警陈志军55岁生日。当天，湖北省监狱局工会联合洪山隔离点临时党总支，为在隔离点坚守岗位的她举办了一场“战地”生日会。

“这些天在抗击疫情一线，能够和这么多同事并肩奋战，是我一生最难忘的经历。”看到精心准备的生日礼包及贺卡，陈志军激动地说。

自3月22日起，湖北省监狱局工会第一时间为坚守一线的民警及援鄂工作队员送上生日礼包、贺卡及短信祝福，将局党委的关心关爱及时传递到一线。“很意外、很惊喜，这么多年第一次收到手工贺卡，没想是在援鄂一线！”来自重庆垫江监狱支援民警金昊收到生日贺卡时兴奋地说。

工作负荷大、安全压力大，封闭执勤、隔离备勤民警在高等级勤务模式下的心理状态不容忽视。自疫情防控阻击战打响以来，上海市戒毒管理局深加强在最高等级勤务模式下对“疫”线民警的心理关爱力度，振奋抗“疫”斗志：摸准摸实“疫”线民警心理现状、开通24小时服务热线、组建微信心理互助群……。

目前，已建立心理援助微信群5个，专家开通直播间8个，先后在群内发布音乐心理治疗、睡眠心理治疗、疫情情绪调整、室内运动训练、正念冥想放松等五大板块直播课程。其中音乐治疗课程观摩人数高达664人。86%的民警认为系列直播课程有收获。

在抗击疫情的工作中，全国司法行政系统许多奋战在一线的民警以“将士受命之日则忘其家，临阵之时则忘其亲，击鼓之时则忘其身”的英雄气慨，踏上没有硝烟的战场。“强制陪伴令”、监狱帮扶队、心理援助等这些实实在在的精神关怀、物质帮助，不仅是对民警及其家属的人性化关怀，也是对疫情防控一线干警付出心血和汗水的充分肯定和敬意。（法制日报全媒体见习记者 赵颖）

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