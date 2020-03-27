贵州白酒交易所股份有限公司停止经营活动全面进行整改

人民网北京3月27日电 据贵州省市场监督管理局官方微博27日消息，鉴于贵州白酒交易所股份有限公司近期相关不当营销行为，涉嫌违反《广告法》《电子商务法》等法律法规规定，造成了严重的社会不良影响，损害了贵州援鄂医疗队的形象，该局责令贵州白酒交易所股份有限公司自3月27日起停止相关经营活动，全面进行整改。贵州省市场监督管理局将会同有关部门对该所相关涉嫌违法违规行为进行深入调查，并依法从严从重处理。

此前据检察日报·正义网消息，近日贵州白酒交易所针对援鄂医护人员，推出“定向”福利，将按1499元/瓶的价格，对贵州援鄂医疗队每人直供飞天茅台酒6瓶。贵州省所有援鄂医务人员只要关注贵州白酒交易所官方微信，提供相关资料，经核实后，即可按1499元/瓶的价格，在贵州白酒交易所，购买53度500ml飞天茅台酒6瓶。

(责编：曹昆、申亚欣)