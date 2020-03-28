男子装瘸深夜盗走135万元黄金饰品 60小时被擒

原标题：吉林长春警方仅用60小时擒获黄金大盗

为一夜暴富，他重走父亲的“老路”——盗窃黄金珠宝店。为逃避打击，精心谋划5个多月，刻苦学习作案技巧，多次踩点、全程伪装成残疾人，剪断监控录像……制造轰动吉林省长春市的双阳区“3.19”特大黄金珠宝盗窃案。长春市公安局双阳区分局在多警种大力配合下，先后辗转磐石市、永吉县、伊通县、舒兰市、吉林市等地，历时60个小时的缜密侦查，抓获犯罪嫌疑人王某某，成功破获“3.19”双阳区黄金珠宝被盗案，被盗物品全部追回。

2020年3月25日，吉林省宇泰金银珠宝有限公司副董事长、总经理韩红一行来到长春市公安局，将一面绣着“钢铁之师，当代神探”字样的锦旗和感谢信交到长春市公安局党委委员、副局长刘省伦手中，感谢公安机关快速破案，为企业挽回经济损失。

案发金店 百万元黄金珠宝被盗

“公安局吗？我是商贸城的保安，我们商贸城卷帘门被撬，一楼的宇泰珠宝店仓库被盗。”

3月19日7时30分，长春市公安局双阳区公安分局指挥中心接到报警。

接到报案后，双阳区副区长、公安局长于保全立即启动重大刑事案件侦破机制，并率领刑警大队侦查员立即赶赴现场开展现场勘查，各派出所立即抽调警力开展走访调查工作。

金店被盗的消息在双阳区不胫而走，立即引起社会各界热议和关注。此案发生正值全国人民全力抗击新冠肺炎疫情和复工复产的关键时期，长春市公安局党委高度重视，吉林省公安厅副厅长、长春市副市长、公安局长吕锋要求，市公安局、双阳区公安分局立即成立联合专案组，迅速破获此案，将犯罪分子绳之以法，消除社会影响。长春市公安局党委委员、副局长刘省伦第一时间带领刑警支队、技侦支队、网安支队、图侦支队等警种侦查员赶赴案发现场，迅速成立“3.19”联合专案组，全力展开侦查工作。

雷霆出击 市区联合专案组全力破案

专案组通过现场勘查、调取现场和周边监控录像发现：3月19日凌晨1时许，一名犯罪嫌疑人戴着鸭舌帽和口罩，身穿深色大衣，行走时右腿有“拖拽”，来到商贸城东侧卷帘门前，将主要监控探头损坏后，用携带的电气焊等工具将卷帘门破坏后进入商场，盗窃黄金珠宝后逃走。

专案组综合分析，犯罪嫌疑人作案使用电气焊等工具，推断现场附近很可能有作案车辆。经过大量工作发现，一名与现场嫌疑人体貌特征相似、着装一样、走路右腿“拖拽”的男子多次在案发附近监控中出现，并且他曾经骑着一辆红色三轮车。

专案组确认该人很可能就是“3.19”特大黄金盗窃案犯罪嫌疑人，立即分兵以被盗黄金珠宝、犯罪嫌疑人、红色三轮车、电气焊等作案工具为侦查方向，全面开展走访工作。

根据犯罪嫌疑人的作案特点及被盗物品特征，专案组立即向双阳区及周边的磐石市、永吉县、伊通县的属地公安机关发布协查通告，扩大寻找线索范围。同时以案发现场为中心，调取周边监控探头和交通道路卡口视频，查明犯罪嫌疑人的活动轨迹。组织双阳区各基层派出所围绕犯罪嫌疑人的体貌特征和作案车辆，开展地毯式摸排。

“专案组吗？我所在山河街道宝善村山沟里发现一辆红色三轮车疑似作案车辆。”3月20日早晨，山河派出所所长张福良紧急汇报。

专案组随即围绕车辆进行调查，发现这辆车出厂地在吉林省舒兰市，民警立即赶赴舒兰进行调查，但是没有发现有价值的线索。民警在双阳区北山路北石桥下河中打捞出氧气瓶、铁锹等作案工具，调查红色三轮车的民警又发现重大线索。

锲而不舍 行车记录仪露行踪

专案组调查发现，3月18日22时45分，犯罪嫌疑人来到双阳区龙湾御景小区外取走作案车辆，驾车来到双阳商贸城附近的胡同，之后携带作案工具来到了商贸城。3月19日凌晨2时21分犯罪嫌疑人驾车离开作案现场。民警围绕犯罪嫌疑人取车地点展开反向追踪，终于发现3月18日21点30分，一名体貌特征、衣着、走路姿势与嫌疑人完全一致的男子，乘坐出租车在双阳区医院东门下车后离开，民警马上找到了出租车驾驶员。

出租车驾驶员告诉民警，3月18日20时许，他接到乘客的网约电话，在长春市中东大市场东侧拉乘客到双阳区医院东门，出租车行车记录仪拍到了乘客的体貌特征。

民警立即调取行车记录仪，经过比对犯罪嫌疑人终于浮出水面。

该男子名叫王某某，今年29岁，现在吉林市居住，没有任何违法犯罪记录，但他的父亲王某明曾因多次盗窃金店，被判处无期徒刑正在服刑。经调查，王某某小时候曾经在双阳区居住过。案发前，他曾多次驾驶黑色奔腾车从吉林市去双阳区，最后一次是2月23日。

由于王某某的体貌特征与犯罪嫌疑人差异非常大，他是不是犯罪嫌疑人引起专案组民警们的争议。

“通过侦查发现，这起案件的犯罪嫌疑人反侦察能力非常强，前期判断犯罪嫌疑人年龄较大，右腿残疾，这些都有可能是犯罪嫌疑人为逃避打击，刻意伪装的，我们要坚定信心——就是他，马上赶赴吉林市对其进行抓捕！”刘省伦副局长发出抓捕命令。

3月22日19时30分，专案组民警连夜赶往吉林市丰满区将犯罪嫌疑人王某某抓获。经现场审讯，王某某对盗窃金店的违法犯罪事实供认不讳。民警根据其交代，在他家中、车内、一楼道的酸菜缸内将被盗黄金首饰全部收缴。

至此，双阳区“3.19”特大盗窃黄金珠宝案告破。

谋划5个月 黄金梦60小时破灭

今年30岁的王某某，从小受父亲“熏陶”，对黄金“情有独钟”。最后父亲因为多次盗窃金店，落得判处无期徒刑的可悲下场。当王某某看到父亲入狱的场景，曾经心有余悸，警告自己千万不要走父亲老路。但是，他毕竟是一个贪慕虚荣的人，每次看到珠宝店里的黄金首饰，就忘记父亲的教训，总想占为己有。

王某某成家后，因为没有一技之长，又不想通过吃苦耐劳改变生活，就想出透支几张信用卡维持生活需要，导致背负了10多万元的欠款无法偿还，而他解决生活窘境的办法，就是重走父亲的老路——盗窃金店，他梦想只要成功就能一夜暴富，衣食无忧。

王某某虽然决定盗窃黄金珠宝店，但是他没有盲目作案，他从父亲身上还是吸取了一些“教训”，认为他父亲作案缺乏谋划，很容易被公安机关抓获。他开始热心观看破案类电视节目，学习逃避公安机关打击的作案技巧，决心要干就干大案！小时候曾在双阳生活过，对双阳道路、环境非常熟悉，作案易得手且容易逃离现场，所以他决定在双阳盗窃一家金店。

2019年10月，王某某决定盗窃双阳商贸城宇泰珠宝店。他提前在网上自学电气焊技能，购买大衣、手套、鞋套等作案工具，详细谋划此次盗窃行动。2019年10月至2020年2月，王某某多次驾车从吉林市丰满区赶到双阳区商贸城观察周边情况，精心谋划作案细节，着手实施作案。

2020年1月21日，王某某在吉林市购买一辆二手三轮车，并提前停放在双阳区龙湾御景小区外面，并将作案工具放在车斗内，用苫布遮盖以备作案使用。

3月18日，王某某驾驶奔腾轿车从吉林市到达辽源市，随后打车先后辗转长春市九台区、朝阳区、南关区、经开区等地，最后乘坐出租车来到双阳区医院。当日晚上22时45分，他骑着三轮车来到商贸城附近，破坏卷帘门进入商场，盗走价值135万元的黄金饰品后离开。他全程伪装腿部“残疾”，逃窜后将作案工具扔入河中，并烧毁全身衣物，随后又骑车行驶30多公里将作案车辆丢弃。

聪明反被聪明误。王某某本以为自己策划了天衣无缝的盗窃计划，可他做梦也没想到，长春警方仅仅用了60个小时就粉碎了他的黄金大盗梦，将其绳之以法。机关算尽，最后只能落得复制父亲的可悲下场，等待他的将是法律的严惩和冰冷的铁窗。

法制日报全媒体记者 刘中全 通讯员 王险峰 张爱佳 刘欣悦

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