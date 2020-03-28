陈一新：武汉战疫督导50天，倍感市域社会治理亟需现代化

根据党中央决定，中央政法委秘书长陈一新任中央指导组副组长，于2月8日赶赴湖北武汉，开展抗疫指导工作。

昨日，陈一新主持召开武汉督导工作总结会，回顾总结50天来与武汉干部群众一道的战斗历程、战略谋划、战术实施、战地督导、战疫体会。

3月27日，陈一新主持召开武汉督导工作总结会。

“这是一场大战，也是一场大考。”陈一新在督导工作总结会上指出，坐镇武汉50天，与武汉干部群众一道，认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，夜以继日连续作战，推进战略统筹与战术实施，打出战疫组合拳，打好武汉保卫战。

在习近平总书记亲自指挥、亲自部署和党中央坚强领导下，在中央应对疫情工作领导小组、中央指导组指导下，全国人民鼎力支持，武汉人民勠力同心、团结奋斗，目前武汉疫情防控实现了稳定局势、扭转局面的目标，武汉保卫战取得了决定性胜利。

50天里有哪些难忘的瞬间，长安君有幸参加了这次总结会，现作一一介绍。

战略谋划：武汉保卫战 要有清晰思路， 要全面发起总攻！

2月8日，武汉疫情正处高峰暴发期。从2月1日至8日数据看，武汉每日新增确诊病例从894例激增到近2000例的顶峰。

来汉之初，陈一新在微信工作群与武汉干部“见面”——“强信心、聚民心、迎大战，让干部重振精气神，让市民早日摆脱苦难，让城市早日恢复秩序！”

经过连日密集调研和深入思考，2月12日上午，陈一新坐镇武汉市指挥部，举行全体成员会议，提出“打好武汉保卫战要发起总攻！”

2月12日，陈一新在武汉指挥部提出 “打好武汉保卫战要发起总攻！”

发起总攻不是一句口号，而是经过不断完善的战略谋划： 认真贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的总要求，把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，坚持“外防输出、内防扩散”策略，抓住防控和救治两个关键，实行“三量管控”，坚持“四个防控”，力求“四应四尽”，提士气、暖人心、合民意，做到蹄疾步稳、稳扎稳打，环环相扣、步步为营，力争早日实现抗疫斗争全面胜利。

——目标要求上，坚持“三量管控”。 坚持应收尽收刻不容缓，提高收治率、降低感染率，控制患者 增量 。坚持前移治疗端口，重视轻症治疗，降低重症发生率，减少患者 存量 。坚持降低病亡率，提高治愈率，严防疫情风险向社会政治风险传导，防止疫情 变量 。

——攻坚任务上，实现“四应四尽”。 坚持应收尽收、应治尽治、应隔尽隔、应检尽检，确保“四类人员”及早救治隔离检测，做到日清日结清零；城乡社区全部严格实行封闭管理。

——形势研判上，创设“四阶段”划分法。 科学研判武汉疫情阶段性形势，把每日新增确诊病例连续处在 4位数 的期间，定为 高位运行期 ；连续处在 3位数 的期间，定为 中位运行期 ；连续处在 2位数 的期间，定为 低位运行期 ； 个位数 期间，定为 扫尾期 。这样划分，既直观简明又务实管用，对疫情形势研判和工作谋划具有重要作用。

——工作推进上，重视阶段性谋划部署。来汉之初，处在高位运行期，2月12日提出打好武汉保卫战要发起全面总攻，重点是要打好应收尽收攻坚战。进入中位运行期前，提出突出“五个重点”、攻克“五大难点”。进入低位运行期前，提出抓住“四对主要矛盾”，解决“六个苗头性问题”；3月11日，提出学习贯彻习总书记考察武汉重要讲话精神，要增强“三感”、推动“十件实事”尽快落地见效。进入扫尾期，强调打赢疫情斗争第一战之时，要尽早推动“经济发展第二战”；几天后，提出联动开启“三战”（抗疫总体战、经济发展战、风险化解战），统筹推进疫情防控与经济社会发展。这些阶段性思路举措环环紧扣、步步为营，增强了抗疫每个阶段工作的前瞻性、精准性和实效性。

战术实施：打出解决关键而紧迫问题的组合拳

战 略统筹需要战术实施来推进。 陈一新从建立工作机制入手，推动建立中央指导组与武汉市指挥部的碰头例会制度，以期提高指挥部的谋划力、协调力、执行力。

碰头例会规定，每天上午安排一个半小时，学习习近平总书记最新重要讲话和指示批示精神，通报疫情防控工作落实进展情况，专题研究一两个关键而紧迫的问题。

碰头例会分别研究了床位筹集、医疗物资保障、小区封控管理、“无疫情社区”创建等10多个问题，形成了务实管用的组合拳。这套战疫组合拳，稳扎稳打、拳拳有力、落地有声。

陈一新在武汉指挥部召开碰头例会。

“宁可病床等人，不能病人等床”

当时，武汉局势十万火急，医院病床告急，“一床难求”的求助声不断。 收治时间太晚，导致疫情蔓延、贻误治疗时机，最重要原因就是“缺床位、人等床”。

推动筹集床位，是战疫攻坚的第一拳。陈一新从“长统筹、短安排”入手，督导推动武汉新增定点医院床位、加快布局建设方舱医院，做到筹集好1个月的床位、滚动安排好每3天1万张床位。

经多方努力，2月21日基本实现了“病人等床”向“床等病人”转变。2月25日，定点医院、方舱医院、隔离点的可使用床位总数达13万张，已实现富余供给。

2月9日打响应收尽收攻坚战以来的10多天，收治了近2万名患者入院治疗，比2月8日前收治患者总量还要多，力度之大可见一斑。

陈一新在方舱医院督导，查看医院各项设施。

“严格实施小区封闭管理和集中隔离”

打好武汉保卫战，社区防控是基础是关键。

“水龙头不关，拖地板再起劲也是徒劳！”陈一新把严格社区封控管理作为源头上切断传染源的最关键举措来督导，促进“四严”举措落地见效：严格隔离标准、严肃封控纪律、严封开放小区、严管人员出入。

把集中隔离作为切断疫情传播链的重点来推动，扣紧防控工作链，建立集中隔离制度，坚决防止“人传人”。

在督查中，陈一新与社区工作人员隔门交谈。

“打好武汉保卫战，粮草要备足”

针对疫情暴发阶段武汉医疗物资紧缺问题，陈一新与中央指导组同志们一道推动武汉多方面发力:

争取国家和兄弟省市持续给予支持。加大对国内外医疗物资的政府采购。支持本地企业扩大生产。动员武汉校友楚商开展全球采购，捐助更多紧缺医疗物资。协调全国司法行政系统计划外扩大产能的医疗物资全部支持武汉。

陈一新询问抗疫一线人员防护物资供应情况。

“创建‘无疫情社区’，为城市解封创造条件”

如何推进社区精准防控？ 陈一新 2月12日提出，要探索创建“无疫情社区”。

积极推动“无疫情社区”创建向两头延伸，一头推动“无疫情小区”创建，一头推动向创建“无疫情街道”、“无疫情城区”发展，最终实现“无疫情城市”。“无疫情社区”建成之时，就是社区有序解封之日，其目的就是要推动整个城市解封。

以“疫情零发生、防控全到位”为标准，创建“无疫情社区”，作为分区分级防控的精准举措。推动武汉市研究相关配套政策，让居民在创建“无疫情社区”中得到实惠、看到希望。

目前，“无疫情社区”创建进展喜人，效果显著。

陈一新在居民小区实地了解无疫情社区创建工作开展情况。

既要抓“硬封控”，又要做好“软服务”

陈一新在调研中发现，小区封控管理要坚持下去，居民生活保障服务必须跟上来。

“要多做暖人心顺民意的好事、实事！”他提出，“软服务”要念好“三字经”：增品类、稳物价、优配送、帮特困、保就医、真关爱。特别是对孤寡老人、特困人员、残疾人等特殊群体，落实包保联系人，及时提供必要帮助。

陈一新与网格员座谈，听取网格员们抗疫斗争中的酸甜苦辣。

“疫情数据背后是百姓的生命，是政府的公信力”

针对疫情数据统计中暴露出来的问题，陈一新要求，“破除形式主义、官僚主义，改进工作作风，要从疫情数据统计抓起。 疫情统计弄虚作假的，要严肃问责。 ”

推动武汉市指挥部建立每日动态通报制度，建设疫情大数据平台，深化疫情研判，及时发现和解决苗头性问题。

陈一新多次指出，数据弄虚作假的，要严肃问责。

“网上舆情是‘风向标’，网上群众诉求是‘晴雨表’”

网 络舆情引导不到位、辟谣不及时等问题较为突出。 陈一新要求武汉市，打赢武汉保卫战，要统筹网上网下“两个战场”，既要打赢网下疫情阻击战，又要打赢网上舆情引导战，重视做好疫情防控、舆情引导和社情疏导。

坚持以人为本、以民为先，重视网上群众诉求，建立24小时值守制度，及时收集和办理网上群众诉求，回应社会关切。

陈一新在武汉市公安局大数据中心调研督导。

“弘扬大爱精神，动员更多校友楚商参与抗疫”

武汉校友已是武汉的响亮品牌。 此次回汉，陈一新再度动员武汉校友和楚商，响应党中央号召，弘扬大爱精神，引领社会各方力量参与抗疫。

陈一新与校友楚商视频连线，听取意见建议。

截至3月27日，武汉校友楚商捐款捐物达21.95亿元；给援汉医护人员的大学毕业子女提供21400多个优质就业岗位；为援汉医护人员到校友楚商兴办的旅游休闲基地提供免费疗养。

陈一新与校友楚商黄立、阎志交谈。

“一手抓激励动真格，一手抓问责不手软”

战疫前期赏罚不举，影响了抗疫成效。 陈一新倡导推进两项措施： 一手抓激励动真格、一手抓问责不手软，优秀的火线提拔，不合格的火速问责，在疫情防控主战场选拔战将猛将。 “军中无戏言，挥泪斩马谡。 ”

截至3月27日，已火线提拔优秀干部55名、火线发展党员224名；全市纪检监察机关立案查处266人，组织处理局级干部11人、处级干部256人。推动领导干部靠前指挥，党员、人大代表、政协委员下沉一线，机关干部编入基层网格参与抗疫。正确的激励问责导向，极大提升了党员干部战疫的精气神。

战地督导：打通“三大战” 堵点，推动各项举措落地见效

50天来，陈一新每日都安排半天时间深入一线明查暗访或研究督导工作，“走下去”“请上来”“召集来”，一个问题一个问题督导，一项举措一项举措推动落实。

围绕打赢“抗疫总体战”薄弱点开展督导

针对特殊场所疫情防控这一薄弱环节，2月24日，陈一新对湖北监所的 疫情防控开展督导。 3月6日，对武汉特殊场所疫情防控整改落实工作进行督导，帮助协调解决遇到的困难问题。

陈一新在湖北省监狱管理局通过视频检查监所疫情防控管理工作。

“疫情医疗废物处置不抓好，易产生二次污染。”他把医疗废物处置作为疫情防控的重要工作来督导，及时推动解决处理能力不足问题，确保做到“日产日清、应处尽处”。

“要关爱抗疫医护人员和基层干部。”他督促武汉市抓紧出台关爱抗疫医务人员、基层社区干部的政策措施。

进入决战决胜阶段，他提醒武汉市，越是胜利在望之时，越要慎终如始，特别是要超前研究和及时解决六类苗头性问题，坚决打赢抗疫总体战。

围绕打响“经济发展战”切入点开展督导

如何及时打响“经济发展战”，是陈一新在督导工作中超前谋划的一项重点，督促武汉市在加强疫情防控的前提下，早一天启动复工复产，就早一天占据主动。

“要采取差异化策略，适时启动分区分级、分类分时、有条件的复工复产。”他要求武汉市尽快研究出台有效管用的应急救助计划，让中小民营企业“活下来、留下来、强起来”。

督促武汉市加强健康管理，落实防控措施，采取“点对点、一站式”的办法，集中精准输送务工人员安全返岗，帮助外地滞留在汉人员安全有序返乡。

陈一新在武昌区督导疫情防控工作。

围绕打好“风险化解战”着力点开展督导

当前，武汉社会总体稳定，但各类风险隐患不少。 陈一新在督导中要求武汉市，坚持底线思维，未雨绸缪，尽早研究“灾后综合症”，抓住工作窗口期，早做准备，打好主动仗，力求把矛盾风险化解在萌芽。

疫情、舆情、社情叠加影响，给社会稳定带来了一定风险。他要求超前研究和及早防控化解“四大风险”：社会矛盾扩散升级的风险、经济纠纷集聚的风险、公共安全压力反弹的风险、心理创伤锐化及社会戾气积聚的风险，确保社会大局稳定。

“大疫之时，人民群众有许多困难问题需要我们去帮助解决，有许多心灵创伤需要我们去抚慰。”他要求武汉市，要把人民群众的难点痛点作为工作的着力点，抓紧研究和开展善后工作，妥善解决好群众的合理诉求。

陈一新与武汉市干部交流。

战疫体会：市域是重大矛盾 风险的产生地、集聚地， 加快市域社会治理现代化势在必行

“50天坐镇武汉、深入一线，亲身经历，感想甚多、体会颇深。”陈一新说，这次抗疫表明，推进市域社会治理现代化具有极端重要性；市域风险隐患防控处置不及时，潜在的问题就会变成现实的风险，区域性风险就会酿成全局性风险。 未来要把小矛盾小问题解决在基层、把大问题大风险必须解决在市域。

在总结会上陈一新表示，倍感市域社会治理亟需现代化。

去年以来，习近平总书记多次强调要加快推进市域社会治理现代化。市域是重大矛盾风险的产生地、集聚地，但市域具有较为完备的社会治理体系，具有解决重大矛盾问题的资源能力和统筹能力，把重大矛盾风险化解在市域效率最高、成本最低、影响最小。 市域社会治理是国家治理的基石，要把重大风险化解在市域作为努力方向。

抗疫中，市域社会治理有许多创新经验，但也暴露出不少短板弱项。我们要把加强市域社会治理体系和能力现代化，作为撬动国家治理现代化的一个战略支点来抓。要汲取这次抗疫斗争的经验教训，常态做好应对重大风险的思想准备、法治准备、组织准备和物质准备，及时把重大风险化解在市域，确保风险不外溢。

武汉是英雄的城市，武汉人民是英雄的人民。“武汉是我的第二故乡，我深爱着武汉，我深爱着武汉人民，武汉保卫战归根结底是为人民而战！”时隔两年重回武汉效力，不变的是为民情怀。陈一新说，“我的人生跟武汉结下不解之缘。武汉对我来说，具有特殊的意义、特殊的感情，无论过去、现在还是将来，都是我心中最深的烙印。50天虽然短暂，但永生难忘。”