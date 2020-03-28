“致敬了不起的她·公安抗疫巾帼先锋”发布活动将于29日举行

人民网北京3月28日电 （朱紫阳）记者今天从公安部了解到，由公安部新闻宣传局、全国妇联宣传部联合主办的“致敬了不起的她·公安抗疫巾帼先锋”发布活动将于3月29日19:30举行，向全社会宣传发布10名全国“公安抗疫巾帼先锋”先进事迹。

活动有关负责同志表示，在抗击疫情的公安基层一线，涌现出一大批不忘初心、忠诚履职、无私奉献的优秀女民警，此次发布的10名“公安抗疫巾帼先锋”就是其中的突出代表。她们虽来自不同地域、不同警种、不同岗位，但她们巾帼不让须眉，克服困难，冲锋在前，为打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战贡献着公安力量，是广大公安民警和妇女同胞学习的榜样。

发布活动分 “闻令即动、决战湖北”“以所为家、守护社区”“身先士卒、国而忘家”3个篇章，通过事迹短片、视频连线、人物访谈等方式，从不同侧面讲述了“公安抗疫巾帼先锋”们坚守一线、负重前行的感人故事。发布活动将播放10名全国“公安抗疫巾帼先锋”事迹短片，现场与湖北省武汉市公安局交通管理局直属大队汉警快骑女子队队长周艳等4名女民警连线访谈，讲述她们抗击疫情的感人故事。

据悉，此次发布活动在北京设演播室，将邀请人民日报记者担任嘉宾，与观众一同向奋战在抗疫一线的女民警、辅警们致敬。发布活动将在人民网、中国妇女网、中国警察网、学习强国、央视网、光明网、中国网、搜狐、优酷、爱奇艺、央视频、今日头条、快手、B站、虎牙直播等中央重点新闻和商业网站、新媒体平台、全国公安新媒体矩阵同步播出。

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