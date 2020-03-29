漫画/高岳

□ 法制日报全媒体记者 丁国锋 罗莎莎

新冠肺炎疫情期间，尽管公安机关持续加大打击破坏野生动物资源违法犯罪行为，依旧有些人仍在顶风作案，继续捕猎野生动物以牟取利益。

2020年2月，江苏省扬州市公安局食药环侦支队会同邗江公安分局、高邮市公安局，成功打掉以马某、彭某为首的两个非法猎捕、杀害野生动物团伙。目前，抓获犯罪嫌疑人13名，现场查扣野鸭等野生保护动物60多只。

摄影爱好者提供线索

每年秋冬交替时节，小天鹅、黑水鸡、秋沙鸭、獐鸡等成群结队地飞到扬州邵伯湖，给平静的湖面增添动感美，成为不少摄影爱好者的大爱。可这两年，不少摄影爱好者向扬州市野生动植物保护管理站反映，野生动物少了，很难拍到候鸟集体迁徙的画面。

2019年12月中旬，扬州市公安局食药环侦支队赴市野生动植物保护管理站座谈交流时，获悉一条线索，有人在邵伯湖非法猎捕野生动物，在当地造成极坏影响。对此，食药环侦支队高度重视，立即报请市公安局分管局领导，从邗江公安分局、高邮市公安局抽调精干警力成立专案组，迅速开展案件侦查工作。

今年1月26日上午，食药环侦支队召开打击破坏野生动物资源犯罪专项行动部署会，成立3个工作小组，要求迅速查处邵伯湖非法猎捕野生动物案件，严惩违法犯罪分子。为有效收集证据，专案组成员结合当前全市公安机关开展的“千警进网格，家园当卫士”活动，开展实地走访。

专案组从当地群众处获悉，该团伙组织者系马某，并获得少量疑似被毒死的野生动物及家禽尸体。在明确马某身份后，专案组通过大数据找到与马某有密切联系的10名可疑人员。经深入调查，以马某为首的犯罪团伙逐渐浮出水面。

2月20日凌晨，专案组决定对该团伙集中收网，后在高邮市将马某抓获，团伙其他成员均在各自家中被抓获，民警还在这些人家中的冰箱内搜查出部分獐鸡、野鸭等。

多人合谋毒杀野生动物

2015年，马某在方巷镇沿湖村经营着一家小饭店。为了吸引顾客，平日里以打鱼为生的他经常到邵伯湖、高邮湖等地去垂钓、打捞鱼虾。退渔还湖以后，马某整日游手好闲，总想着不劳而获，还经常找人借钱。

一次，马某的朋友来小饭店聚会喝酒，提到社会上有些人喜欢吃野味，一只天鹅最高能卖到8000元，一只野鸭也能卖到200元，只要能弄到货，就有钱可赚。说者无意，听者有心。马某上心了。

每到秋冬交替时节，马某在捕鱼时都会发现，从远方飞来觅食的小天鹅、黑水鸡、秋沙鸭、獐鸡着实不少。苦于没有捕猎工具，且单打独斗成功率较低，马某便找到杨某、孙某等人，用呋喃丹拌好的虾皮和粮食，在岛上投食觅食的候鸟，进而捕杀，一部分自己食用，一部分售卖获利。

自2016年以来，马某等人有明确组织分工，相互之间联系说暗语、打掩护，长期使用毒饵料猎捕野生动物，先后10多次猎捕野生动物共计上千只，仅2019年10月20日，马某等人就毒杀100多只獐鸡。捕杀野生动物后，他们通过网络销售、定点交易、送货上门等方式贩卖，获利近百万元。

快侦快破13名嫌犯落网

抓获马某等人后，办案组民警连夜开展突击审查，但团伙成员早已形成攻守同盟，落网后对犯罪事实拒不承认，避重就轻，企图混淆和掩盖事实真相。

审查过程中，民警转换思路，开展政策攻心，宣传法律知识、讲明利害关系，适时抛出在手证据，逐一攻破团伙成员心理防线。根据马某供述，民警又成功抓获收赃者胡某、朱某等人，查扣野生动物20多只。

在审查胡某时，民警发现其收赃的数目远多于马某供述的数量。经研判，民警猜测胡某另有收赃渠道。在确凿证据面前，胡某供述出与其合伙收赃的孙某，并循线追踪打掉了另一个以彭某为首的非法猎捕、杀害野生动物的犯罪团伙，查扣野生动物20多只。

2月28日，随着彭某的到案，以马某、彭某为首的两个团伙13名犯罪嫌疑人相继被抓。此案为扬州公安在打击破坏野生动物资源违法犯罪中抓获人数最多的一次。

(责编：杨光宇、曹昆)