贺荣出席全国法院刑事审判工作座谈会强调
认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神 在刑事审判工作中牢牢把握人民立场
本报哈尔滨7月9日电 （记者 李阳）7月9日，全国法院刑事审判工作座谈会在黑龙江哈尔滨召开。最高人民法院党组副书记、常务副院长贺荣以视频方式出席会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，践行习近平法治思想，贯彻总体国家安全观，统筹发展和安全，坚守人民立场，树立和贯彻新时代司法理念，按照最高人民法院党组部署，推动新时代刑事审判工作高质量发展。
贺荣指出，新时代新征程对人民法院刑事审判工作提出新的更高要求。要牢记“国之大者”，坚持党对司法工作的绝对领导，坚守人民立场，维护最广大人民群众的根本利益，落实宽严相济刑事政策，严格贯彻罪刑法定、罪责刑相适应、证据裁判、疑罪从无等原则，树牢风险意识，强化责任担当，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。
贺荣强调，要贯彻总体国家安全观，依法惩治各类犯罪，扎实推进扫黑除恶斗争常态化，维护国家安全和社会稳定。要加大力度依法甄别纠正涉企冤错案件，切实加强产权司法保护。要坚持以人民为中心，依法严惩电信网络诈骗等涉及群众切身利益犯罪，强化未成年人司法保护，全面排查整治违规违法办理“减假暂”案件，严把案件事实关、证据关、程序关、法律适用关，确保每一起案件都经得起法律、人民和历史的检验。要深入推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革，准确实施认罪认罚从宽制度，严格落实庭审实质化要求，加强远程视频提讯系统建设，加快推进刑事审判体系和审判能力现代化。要认真研究新情况新问题，贯彻实施好刑法修正案（十一），依法妥善审理涉网络、金融、野生动物资源、知识产权等新类型刑事案件，准确把握裁判尺度，实现法律效果、政治效果、社会效果有机统一。要以党的政治建设为统领，扎实开展党史学习教育和队伍教育整顿，强化专业能力建设，加强审判力量配备，加大履职保障力度，完善考核机制，建设过硬刑事审判队伍。
最高人民法院党组成员、副院长李少平主持会议并作相关工作部署，党组成员、副院长姜伟作总结讲话，党组成员、副院长高憬宏、杨万明，审判委员会专职委员沈亮出席会议。黑龙江省委常委、政法委书记张安顺，黑龙江省高级人民法院党组书记、院长石时态出席会议并致辞。最高人民法院有关部门负责同志，各高级人民法院分管院领导和有关部门负责同志，作经验交流的中级、基层法院负责同志参加会议。
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