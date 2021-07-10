中国法学会发布《中国法治建设年度报告（2020）》
本报北京7月9日讯 记者蒋安杰 今天，由中国法学会组织撰写的《中国法治建设年度报告（2020）》正式发布，这是中国法治建设年度报告连续13年向国内外发布。
报告全文共约6.1万字，通篇突出贯彻落实习近平法治思想，系统、全面地反映了2020年中国特色社会主义法治建设取得的实践成就。报告内容包括全国人大及其常委会的立法工作和监督工作，依法行政，政法领域改革，审判检察公安和司法行政工作，人权法治保障，知识产权保护，生态文明法治建设，法治宣传、法学教育和法学研究，国际交流与国际合作等部分。
报告指出，2020年是新中国历史上极不平凡的一年。面对错综复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全国各族人民顽强拼搏，疫情防控取得重大战略成果，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就，交出一份人民满意、世界瞩目、可以载入史册的答卷。
报告指出，2020年是中国法治建设具有里程碑意义的重要一年。中央全面依法治国工作会议召开，明确了习近平法治思想在全面依法治国中的指导地位；十三届全国人大三次会议表决通过《中华人民共和国民法典》，开创国家法典编纂立法的先河；中共中央印发《法治中国建设规划（2020—2025年）》《法治社会建设实施纲要(2020-2025年)》，明确了法治中国建设、法治社会建设的路线图和施工图；全国政法机关充分发挥职能作用，全力做好疫情防控工作、护航脱贫攻坚，助力续写经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”新篇章；法治政府建设取得新成效，政法领域全面深化改革取得新突破，扫黑除恶专项斗争圆满收官，司法为民、公正司法水平明显提高，平安中国、法治中国建设迈上新台阶，法治宣传、法学教育和法学研究取得新成绩。
报告指出，站在“两个一百年”的历史交汇点，中国人民在中国共产党的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平法治思想，坚定不移走中国特色社会主义法治道路，必将推进全面依法治国各项工作取得更大进展，为“十四五”开好局起好步提供有力的法治保障，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。
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