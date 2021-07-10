最高检开展百日攻坚行动
2021年07月10日08:22 | 来源：光明日报
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本报北京7月9日电（记者陈慧娟）最高人民检察院日前下发《司法工作人员职务犯罪侦查百日攻坚行动实施方案》（下称《方案》），围绕人民群众反映强烈的司法不公、司法腐败问题，集中攻坚、着力查处一批司法工作人员利用职权实施的滥用职权、徇私枉法等职务犯罪案件，为教育整顿提供有力检察履职支撑，为纯洁政法队伍肌体、提升司法公信力贡献检察力量。
《方案》明确，“百日攻坚行动”重点查办五类案件：一是全国及各省级政法队伍教育整顿办和各中央督导组交办的案件；二是全国扫黑办及各省级扫黑办移交的政法干警充当黑恶势力“保护伞”的案件；三是“纸面服刑”“提钱出狱”等问题背后的司法工作人员滥用职权、徇私舞弊“减假暂”等案件；四是人民群众反映强烈、社会高度关注，在当地有较大影响的重大、疑难、复杂案件；五是县处级以上司法工作人员相关职务犯罪要案。
据了解，“百日攻坚行动”自6月上旬至9月下旬，分全面梳理核查、集中处置攻坚、总结巩固提升三个阶段进行。
(责编：吴楠、宋美琪)
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