人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>法治动态

最高检开展百日攻坚行动

2021年07月10日08:22 | 来源：光明日报
小字号

本报北京7月9日电（记者陈慧娟）最高人民检察院日前下发《司法工作人员职务犯罪侦查百日攻坚行动实施方案》（下称《方案》），围绕人民群众反映强烈的司法不公、司法腐败问题，集中攻坚、着力查处一批司法工作人员利用职权实施的滥用职权、徇私枉法等职务犯罪案件，为教育整顿提供有力检察履职支撑，为纯洁政法队伍肌体、提升司法公信力贡献检察力量。

《方案》明确，“百日攻坚行动”重点查办五类案件：一是全国及各省级政法队伍教育整顿办和各中央督导组交办的案件；二是全国扫黑办及各省级扫黑办移交的政法干警充当黑恶势力“保护伞”的案件；三是“纸面服刑”“提钱出狱”等问题背后的司法工作人员滥用职权、徇私舞弊“减假暂”等案件；四是人民群众反映强烈、社会高度关注，在当地有较大影响的重大、疑难、复杂案件；五是县处级以上司法工作人员相关职务犯罪要案。

据了解，“百日攻坚行动”自6月上旬至9月下旬，分全面梳理核查、集中处置攻坚、总结巩固提升三个阶段进行。

(责编：吴楠、宋美琪)

分享让更多人看到

推荐阅读
你的生活，检察官全力守护
　　湖北省黄梅县检察院近日开展“3·15”专项检察监督活动，干警深入农贸市场、乡镇烟花爆竹零售点等，监督行政执法部门履职，为当地群众安定和谐生活提供司法保障。　本报记者戴小巍　通讯员章琪摄 3月12日，山东省青岛市即墨区检察院检察人员前往公安部门的赃物仓库对假冒注册商标的服装进行取样。…
归案9人追赃1亿多 重庆追防改结合打破外逃幻想
　　“出逃海外，给我和我的家庭带来了莫大痛苦……”前不久，在重庆市荣昌区税务局举办的“以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责”警示教育会上，外逃22年的原地税局工作人员蓝长海现身说法。 “贪了税款想一跑了之，不过是痴人说梦。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部