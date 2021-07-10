本报讯（记者 孙莹）北京市公安局昨天通报，北京警方与市税务局协同作战，成功打掉一特大骗取出口退税犯罪团伙，刑事拘留犯罪嫌疑人28名，并将团伙主犯杨某辉从吉尔吉斯斯坦引渡回国。这是我国首次从吉尔吉斯斯坦引渡逃犯。

北京警方通报，2015年8月至2019年3月，这个团伙通过生产加工不具备使用价值的贵金属元器件，伪装成“空心电感器”“模数信号转换器”等可退税的高科技产品出口，用于骗取出口退税，涉案金额460亿元人民币、涉出口退税款18亿元人民币。该团伙主犯杨某辉逃至境外，北京公安机关报请公安部通过国际刑警组织对其发布红色通报。

今年2月，吉尔吉斯斯坦警方将杨某辉抓获，北京公安机关随即会同江苏等地公安机关，汇总各地证据材料，完善证据链条，按期提出引渡请求。

今年4月，吉方批准引渡。在公安部协调指导下，北京、新疆公安机关、边检部门，会同属地相关单位密切配合，就赴边境接收、防疫检测等事项进行了周密准备。4月23日，工作组成功将杨某辉通过陆路口岸押解回国，并就地完成21天医学隔离观察。日前，杨某辉已被检察机关依法批准逮捕，案件正在进一步工作中。

北京警方表示，下一步将按照公安部和市委、市政府相关要求，与税务部门密切协作，从服务经济社会发展、维护国家税收秩序和税收安全的高度出发，深入推进全警实战大练兵，坚持专项行动与常态化打击相结合，坚决维护税收秩序，有力服务首都经济社会发展。

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