原标题：江西法院筑牢权力制约监督防线

本报讯 （记者 胡佳佳 通讯员 徐英荣 张鹿群）近年来，江西法院在审判监督管理工作中，突出重点案件监管，推进监管机制规范化，努力筑牢权力制约监督防线，有效提升案件审判质效。

据了解，江西法院在开展“四类案件”监管的基础上，重点关注发回重审、改判、指令再审案件以及长期未结案件的监管，并以此为突破口，着力解决院庭长监管不力、裁判尺度不统一、案件久拖不决等问题。为强化改判案件监管，江西法院建立双向意见反馈机制，对上级法院审判权形成逆向制约。为强化发回重审、指令再审案件监管，江西法院明确不得发回重审的具体情形，严格限制适用指令再审，以减少程序空转，减轻当事人诉累。

为推进监管机制规范化管理，江西法院借助信息化技术手段，上线“发改再”案件监管平台，将改判和发回案件纳入平台进行监管，并随机抽取办案业务专家开展线上评析，解决传统案件评查纸质卷宗调阅不便、评查专家需同一时空集中等问题；建成长期未结案件监管平台，自动监管18个月以上未结案件，实现对全省法院长期未结案件的实时监测和动态管理；加大“四类案件”的监管力度，实现“四类案件”的智能甄别、风险提示、在线标记、案件汇报、监管审批，做到监管过程清晰透明、全程留痕，确保“四类案件”监管信息完整；推广司法风险动态防控系统，将立案、审判、执行、评估拍卖、司法鉴定等司法权力运行中的71项司法风险点纳入其中，实现对司法风险的事前预警、事中监控、事后处置。截至目前，在线督办全省法院18个月以上案件3063件，督促办结2824件，全省法院共有8429件“四类案件”纳入了平台监管范围，均在平台内完成汇报和审批。

(责编：莱扎提(实习生)、吴楠)