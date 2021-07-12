原标题：北京门头沟法官联络室进园区

本报讯 （记者 赵 岩 通讯员 张 磊）近日，北京市门头沟区人民法院民二庭副庭长文利带领部门干警来到中关村科技园门头沟园，将第二季度涉诉情况参考派发给园区企业，为企业提示近期涉诉法律风险并给出意见建议。

这是该院自2020年年底在中关村科技园门头沟园挂牌成立法官联络室以来，为企业提供定制化司法服务的一个缩影。据介绍，中关村科技园门头沟园是一个有着30年发展史的工业园区。随着园区企业数量增多，对法律服务的需求也日益旺盛。“我们在案件办理中发现，全区商事案件中有六成来自园区，这说明园区企业面临的诉讼纠纷较多。”文利敏锐地发现了园区发展存在的法律缺口，在她所在的民二庭倡议下，“驻中关村科技园门头沟园法官联络室”应运而生。

现在，文利和她的团队每周固定时间驻点办公，线下面对面接受企业法律求助、开展法治宣传，同时开通 “8000法律咨询热线”，设立“营商护航”微信号，线上接受企业法律咨询。法官联络室还开启了园区企业与法院之间的“法治直通车”，开通以来的仅仅两个月时间里，就有涉园区企业35起案件搭上了直通车，纠纷调处进入快车道，实现了快立、快调、快审、快执。成立半年来，法官联络室面对面为9家企业解答法律问题12个，围绕和企业经营相关的法律知识在园区开展巡回讲堂4场，巡回审判1场。文利本人作为园区在线法律管家，也通过微信为园区员工在线解答法律问题8次。

(责编：莱扎提(实习生)、吴楠)