银川推出“打官司不找人”20项举措
2021年07月12日09:21 | 来源：人民法院报
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原标题：银川推出“打官司不找人”20项举措
本报讯 （记者 马荣）近日，宁夏回族自治区银川市中级人民法院在全市两级法院推出“打官司找不找人同样办”20项举措，让老百姓到法院立案不求人、诉讼不求人、执行不求人。
在诉讼立案环节，搭建“直通车”，通过当场立案、网上立案、自助立案、预约立案和跨域立案等方式拓宽立案渠道。设置“引导图”，通过电子触摸屏、诉讼须知等方式将诉讼各环节流程、法律法规以引导图的形式在诉讼服务中心展示。建设“一码通”，将诉讼便民服务拓展到手机等移动终端。
在诉讼过程中，繁简分流全方位，让案件繁简分流、轻重分离、快慢分道。审限管理亮红线，坚决杜绝超审限案件和隐形超审限。法律适用有指引，加强对两级法院的审判指导，防止“同案不同判”，制定二审案件发回和改判标准，防止乱发改、“翻烧饼”。判后答疑重说理，把释法说理落实到服务群众的“最后一公里”，确保案结事了，最大限度促使当事人主动接受并履行裁判结果。
在执行过程中，通过采取财产申报、限制高消费、联合信用惩戒等制度措施，促使被执行人主动履行相关义务。对暴力抗拒执行、规避执行、妨碍执行等行为坚决制裁。加强社会信用体系建设，构建综合治理格局，从源头切实解决执行难。
同时，畅通人民群众反映问题渠道，重点查处和解决有案不立、有诉不理、拖延诉讼、借机勒卡和“人情案、关系案、金钱案”问题，严肃整治人民群众反映强烈的法官不作为、乱作为和拖延执行、选择性执行等问题，引导社会各界信仰法治、崇尚法治，形成良好的社会风气。
(责编：莱扎提(实习生)、吴楠)
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