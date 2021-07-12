原标题：浙江苍南搭建工作站推进基层诉源治理

本报讯 （记者 余建华 通讯员 庄 啸 邱威娜）日前，耄耋老人郑某，一再嘱咐家人向浙江省苍南县人民法院法官林其长转赠锦旗，感谢法官为其执行到位被拖欠20余年的借款。

这得益于2021年4月起，苍南法院与苍南县人大设立法官联络人大代表工作站，搭建起基层解纷的“快车道”。

苍南法院在辖区18个乡镇集中设立法官联络人大代表工作站，依托浙政钉、微信工作群等平台与所派驻乡镇的人大代表建立常态化联动机制，且每人每月不少于1次在派驻乡镇现场办公。

“工作站充分发挥法官联系乡镇机制优势和人大代表联系群众的纽带作用，充分拓宽民意、民需收集渠道，统筹开展诉前、诉中调解、引导执行和解以及联络、咨询、宣传等工作。”苍南法院院长郑国栋介绍，由人大代表收集辖区内涉法问题与需求，通过工作站定期交由法官当场解答或专题研讨后答复，进一步扩大司法服务覆盖面。

今年4月，林其长到基层走访得知，21年前郑某与被执行人陈某民间借贷一案，在郑某向法院申请强制执行后，因无财产可供执行而进入终本程序。林其长经过详细翻阅卷宗，发现之前虽对被执行人陈某采取布控措施，但一直未查到陈某名下的财产线索，也无法联系上其本人。于是，林其长通过工作站联系了市人大代表朱玉琴，借助人大代表广泛的群众基础联系上了陈某的亲戚，再联系上陈某。

在查明陈某现已具备还款能力后，林其长双管齐下：一方面在电话中告知其拒不履行生效判决的法律后果，另一方面由朱玉琴居中调解。

在法院的司法威慑力和人大代表的调解劝导下，陈某主动电话联系郑某及其家属，表明了对老人的问候与歉意，并表示愿意还款。郑某也表示了谅解，同意调解方案。这笔拖欠了20多年的债务，终于得到解决。

“人大代表来自人民、根植人民，拥有广泛群众基础，以人大代表为纽带，统筹开展法官联系乡镇各项工作，有效提高了法院为民服务的精准度，也为基层群众快速解决了实际困难。”林其长说。他在前期机制试运行期间仅用时半天便化解了5起纠纷，得到了当地干部群众的高度认可。

据了解，截至目前，苍南法院法官通过工作站对接的案件，化解率在90%左右，有效地推进了诉源治理，助力高水平推进县域治理现代化。

(责编：莱扎提(实习生)、吴楠)