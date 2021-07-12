赵栋梁 彭超峰

原标题：开封龙亭：聚焦 “三个维度” 强化多元解纷

河南省开封市龙亭区位于新老城区交汇处，常驻和流动人口超过20万，矛盾纠纷面宽量大。为将非诉讼纠纷解决机制挺在前面，多快好省地化解矛盾纠纷，龙亭区人民法院聚焦诉源治理、诉非衔接、分调裁审三个维度，化解矛盾纠纷不演“独角戏”，共奏“大合唱”，推进共建共治共享的社会治理大格局建设，走出了一条市域社会治理法治化的新路子。

诉源治理“一盘棋” 构建解纷大格局

“感谢法官，在评估鉴定结果出来之前让我们先拿到一部分钱，我们同意配合水系建设。”经过多轮艰难的调解，一起影响开封市水系贯通项目建设的执行腾房纠纷得以平稳解决，原本抵触情绪较大的商某对法官表达谢意。针对这类重大矛盾纠纷，由党政牵头、法院参与、多部门联合成立专班的联动机制，发挥了重大作用。

龙亭区法院主动将法院工作融入市域社会治理工作中，积极争取党政支持。区“两办”联合印发《关于进一步完善矛盾纠纷多元化解机制深入推进基层社会治理的实施方案》，提出了6项具体措施，明确责任部门，实现诉源治理从“法院主推”到“党委主抓”的战略提升转变。

借助开封市“一中心四平台”（综合指挥中心，综合治理平台、执法监管平台、便民服务平台、综合监督平台）和“智慧法院”等信息化建设成果，实现法院与各职能部门、各调解组织、各社会团体之间的信息共享、案件流转、交办督办，促进非诉讼纠纷解决机制与审判执行工作的顺畅衔接和高效流转。通过“一中心四平台”的网格+法院模式，一方面可以借助网格员熟悉民情社情的优势，及时发现、协助处理矛盾纠纷，另一方面法院也可加强对网格调解、人民调解等的指导，提高调解质量和效率。

2021年4月15日，龙亭区司法局北道门司法所所长朱培红在社区走访时，发现了一个棘手的遗产纠纷难题：一位老人2020年10月去世，撇下了85岁高龄生活不能自理的老伴儿，由闺女和小儿子轮流照顾。四年前老人在世时，小儿子借着房屋拆迁，将父亲的房产悄悄改成了自己的名字，老人去世后，大孙子将爷爷的抚恤金存在了自己的名下，为了方便照顾，老两口的工资、存款则一直由闺女掌控。如今，叔姑侄三方因为老人的房产、存款和抚恤金如何管理产生了矛盾，这些资产究竟该归于谁的名下？“虽然我们对该起遗产纠纷的当事人情况比较了解，但因为法律关系比较复杂，怕调解不得法，于是我们想到了通过一中心四平台把案件推送到法院，让法院派人参与到该纠纷的调解工作中。”最终在法院、司法所、社区人员的共同努力下，老朱经办的这起遗产纠纷当事人达成了调解协议。

在区委政法委的指导部署下，龙亭区法院与全区36个部门和单位签订《合作协议书》，加强联动、借力借势，压紧压实从源头减少诉讼增量责任。2021年1至5月，新收民事案件同2019年相比下降了25.24％，诉源治理取得初步成效。

诉非衔接“一体化” 打造解纷工作闭环

坚持将非诉讼纠纷解决机制挺在前面，经深入调研，龙亭区委政法委在区法院设立矛盾纠纷多元化解中心，由区法院行使管理职责，履行纠纷分流、诉调对接职能。筹集资金50多万元，对矛盾纠纷多元化解中心的办事大厅进行全面升级改造。大厅面积由原来的80余平方米增加到278平方米，设置多元解纷、诉调对接、律师服务等7个窗口，承担诉前引导分流、法律咨询服务、诉调对接、司法确认等多项功能，实行一站式接收、一揽子调处、全链条解决，努力实现矛盾纠纷化解“最多跑一地”。龙亭区司法局择优选聘7名人民调解员常驻多元化解中心，常态长效开展诉前解纷。完善人民调解员名册库和人民调解专家库，选任基层人民调解员86人。龙亭区法院与开封市宋都调解委员会等6家调解组织和专业机构签订合作协议，加强专业合作，开展委托和委派调解，实现“诉非衔接”向“多元衔接”提档升级，将大部分矛盾纠纷化于未发、止于未诉。

此外，龙亭区法院还组建了以全国优秀人民调解员宋付振为负责人的6人多元解纷队伍，专门从事诉前释明引导，重大疑难案件调解，人民调解员培训等工作，龙亭区法院的多元跨界合作解纷探索走在了全市乃至全省前列。

龙亭区法院的专职调解员、“宋付振调解室”负责人宋付振在当地“调解界”是一位传奇人物。尽管曾有中学教师、副乡长、乡党委副书记、区委政法委副书记、区综治办主任、区法院党组副书记等丰富的工作阅历，为提高调解能力，52岁的老宋专门参加了心理学知识培训，并考取了国家二级心理咨询师证书。由于群众工作经验丰富，调解技巧娴熟多样，兼具深厚的法律和心理学功底，许多疑难复杂案件在他面前得到妥善化解。宋付振被司法部表彰为全国优秀人民调解员后，他的名气越来越大，点名道姓找他调解的群众越来越多。龙亭区法院因势利导，为其组建了调解工作室，使其作用得到更大程度发挥。

“宋书记，我正在审理的一个案件，如果处理不好，可能会出人命，还得请你出马解开当事人的心结！”有一天，刑庭法官田小卫找到宋付振说。

原来李某因交通肇事致一个12岁男孩死亡，男孩的父亲刘某因失去儿子变得以酒度日，沉默寡言，多次扬言“我不让对方赔钱，就让对方给我孩子抵命。”吓得李某家整天大门紧闭，害怕刘某伺机报复。该案虽然在法律上不难解决，但如果处理不慎，将会成为社会稳定的严重隐患。为解开当事人心结，消除潜在的社会隐患，宋付振开启了艰难的调解历程。通过对当事人的心理分析，宋付振动员村干部、乡干部、刘某的朋友、刘某的女儿，帮助刘某先把情绪发泄出来。通过刘某的女儿做工作，刘某当场失声痛哭，把心中积压的苦闷发泄了出来。经过9次艰难的调解，当事人双方终被宋付振不懈努力、认真负责的精神所感动，达成了刑事附带民事调解。一件可能引发恶性刑事案件的隐患终于消除，该案也被评为龙亭区法院化解矛盾纠纷典型案例。

由于辖区拆迁安置房众多，而大部分小区又没有成立业主委员会，物业与业主之间矛盾纠纷频发。物业纠纷虽然案件小、标的额少，但却直接影响着人民群众的司法获得感。此前，开封市龙亭区某小区部分业主因欠缴物业费，产生物业服务合同纠纷，物业公司向法院申请起诉。相关的100多起案件经前置分流，进入矛盾纠纷多元化解中心。

“如果对物业公司有意见建议，可以通过合理合法的方式进行沟通解决，如果拒缴物业费，可能进入失信被执行人名单，不划算。”在调解员李运景的耐心劝导下，大多数业主态度有所转变，次日就有20余名业主主动缴纳物业费。物业费的缴纳，并不是矛盾纠纷化解的终点，为防止再次出现类似批量案件，龙亭区法院针对物业公司在管理方面存在的瑕疵行为，向物业公司主管部门龙亭区住建局发出了司法建议书。据统计，矛盾纠纷多元化解中心成立以来，共分流矛盾纠纷案件1681件，结案1646件，调解成功1106件，调解成功率达67.19％。

分调裁审“一站式” 助推案件提速增效

龙亭区法院高度关注进入审理程序的纠纷，将前审案件作为后续案件的源头，加强不同审级、不同程度的源头治理，通过多元调解、速裁快审、执行督促等程序，减少进入二审、再审、执行的案件数量，实现“简案快审、难案精办”，为纠纷化解按下了快捷键。在诉讼服务中心配齐建强三个速裁团队，坚持将优质的审判力量和充足的辅助人员配备到诉讼服务中心前端，力争用较少的审判力量审结较多的简单案件。探索“法官＋人民调解员”多元解纷模式，将4名人民调解员编入速裁团队，在法官的指导下开展诉前调解工作；3名人民调解员负责诉中调解及其他社会矛盾纠纷化解工作。

“调解不成功的案件将由速裁团队优先审理，调解中所固定的无争议事实及案件争议焦点，能为速裁审理提供参考。”立案速裁团队负责人陈姝亭说。龙亭区法院通过“多元调解＋速裁快审”模式，调解和诉讼之间实现无缝对接。经矛盾纠纷多元化解中心调解成功的案件，当事人可申请速裁团队及时出具司法确认文书；调解不成功的案件，则进入“绿色通道”，实现快速立案。2021年1至5月，速裁团队法官人均结案175件，案件审理周期平均23.67天，一站式多元解纷和诉讼服务体系建设质效指标位居全省前列，有效提高了办案效率。

借助科技力量，打造在线多元化解平台。龙亭区法院依托“一中心四平台”“政法大数据平台”“在线调解平台”“远程视频接访平台”等信息化平台，将在线咨询、在线调解、在线诉讼、在线信访四大功能有机融合，形成了递进式的矛盾纠纷解决路径，力争实现“人不出户，事不出网”的全程在线、一站式纠纷解决服务，努力实现矛盾纠纷化解“一次不用跑”。法官在调解一起离婚纠纷案件中，原告在本地生活，被告在外务工，因聚少离多和子女教育等问题，二人的婚姻出现裂痕。办理离婚纠纷案件往往需要与双方当事人直接沟通，而被告在外务工，路途遥远，往返不方便，法官耐心做双方当事人的工作，征得各方当事人同意后，通过人民法院调解平台进行调解。调解过程中，法官还邀请人民调解员全程参与，最终圆满化解该起纠纷。“感谢法官主持线上调解，让我不用来回跑，解决了我的大难题！”调解结束后，被告连连感谢。

“开封市被列入全国市域社会治理现代化第一批试点城市，法院是参与市域社会治理现代化的重要力量。以龙亭区法院为代表的全市法院系统把矛盾纠纷多元化解工作纳入党委和政府工作全局来谋划、部署，作为‘我为群众办实事’的具体举措，大力推进一站式多元解纷和诉讼服务体系建设，强化部门联动，努力把矛盾纠纷化解在萌芽状态、初始阶段。全市法院新收一审民商事案件呈现整体下降的良好态势。”开封中院院长刘宏东说。

(责编：莱扎提(实习生)、吴楠)