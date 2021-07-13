原标题：最高法出版《人民法院英模事迹选编》

本报讯 （记者 刘 婧）为深入推进法院系统党史学习教育和政法队伍教育整顿，大力学习弘扬英模精神，充分发挥先进典型的示范引领作用，最高人民法院近日编印出版了《人民法院英模事迹选编》一书，将纳入各级人民法院学习计划，作为法院教育培训重要教材。

学习宣传先进典型、弘扬英模精神是党史学习教育和政法队伍教育整顿的重要内容。多年来，人民法院队伍涌现出邹碧华、谭彦、宋鱼水等先进典型代表，他们坚定理想信念，坚守初心使命，坚持公平正义，忠诚履职，担当实干，以崇高的法治信仰、深厚的为民情怀、忘我的拼搏奉献，谱写了服务大局、司法为民、公正司法的感人诗篇，用青春和热血铸就了一座座不朽的精神丰碑，为全国法院广大干警树立了光辉的学习典范，为党史学习教育和政法队伍教育整顿提供了精神动力和鲜活教材。

《人民法院英模事迹选编》按照体现先进性、时代性、代表性的要求，选取邹碧华、谭彦、宋鱼水、郭兴利、黄志丽、李庆军、胡国运、周春梅、魏晶晶9位英模代表，逐人逐篇编写先进事迹材料，主要包括人物简介、学习决定、先进事迹、宣传报道等内容。

最高人民法院在建党百年之际推出此书，供各级法院党员干警学习使用。希望全国各级人民法院广大干警以先进典型为榜样，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，认真学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，持续推进英模学习宣传活动，汲取先进典型精神力量，筑牢政治忠诚，坚守为民情怀，公正廉洁司法，严格执行防止干预司法“三个规定”，锐意进取、拼搏奉献，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献，以优异成绩庆祝中国共产党成立100周年。

(责编：张靓怡(实习生)、吴楠)