原标题：司法服务生态文明建设 推动构建人与自然生命共同体

本报贵阳7月12日电 今天，2021年生态文明贵阳国际论坛在贵阳开幕。最高人民法院党组成员、副院长杨临萍参加开幕式，并在生态文明法治主题论坛上作主旨报告。

杨临萍指出，中国法院深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平法治思想，充分发挥审判职能作用，为生态文明法治建设提供有力司法服务和保障。中国法院坚持以人民为中心，不断增强环境诉讼服务水平，切实维护人民群众环境权益；坚持生态优先，加大生态环境和生物多样性保护，助力人与自然和谐共生；坚持最严密法治，依法严肃追究环境污染、生态破坏行为法律责任，不断加强生态环境法治保障；坚持系统观念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，推动生态环境协同治理；坚持服务绿色低碳循环发展，促进生产方式和生活方式全面绿色转型，以司法手段助力实现碳达峰、碳中和目标。

杨临萍表示，中国法院不断创新环境资源审判制度机制，深化环境司法专门化审判机构、专门化司法措施、专门化审判规则建设，在环境资源审判工作中落实公平、共同但有区别的责任及各自能力原则，公平公正惠益分享原则，损害担责原则以及保护和可持续利用自然资源原则，形成了具有中国特色的环境资源审判体系。

杨临萍指出，近年来，中国法院积极开展环境司法国际交流与合作，不断凝聚生态文明法治的国际共识。今年召开的世界环境司法大会一致通过了由最高人民法院起草的《昆明宣言》，为建设清洁美丽世界、构建人与自然生命共同体贡献了中国司法智慧和司法规则。（黄哲雅）

(责编：张靓怡(实习生)、吴楠)