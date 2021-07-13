司法服务生态文明建设 推动构建人与自然生命共同体
杨临萍在生态文明贵阳国际论坛生态文明法治主题论坛上作主旨报告
2021年07月13日09:08 | 来源：人民法院报
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原标题：司法服务生态文明建设 推动构建人与自然生命共同体
本报贵阳7月12日电 今天，2021年生态文明贵阳国际论坛在贵阳开幕。最高人民法院党组成员、副院长杨临萍参加开幕式，并在生态文明法治主题论坛上作主旨报告。
杨临萍指出，中国法院深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平法治思想，充分发挥审判职能作用，为生态文明法治建设提供有力司法服务和保障。中国法院坚持以人民为中心，不断增强环境诉讼服务水平，切实维护人民群众环境权益；坚持生态优先，加大生态环境和生物多样性保护，助力人与自然和谐共生；坚持最严密法治，依法严肃追究环境污染、生态破坏行为法律责任，不断加强生态环境法治保障；坚持系统观念，统筹山水林田湖草沙一体化保护和修复，推动生态环境协同治理；坚持服务绿色低碳循环发展，促进生产方式和生活方式全面绿色转型，以司法手段助力实现碳达峰、碳中和目标。
杨临萍表示，中国法院不断创新环境资源审判制度机制，深化环境司法专门化审判机构、专门化司法措施、专门化审判规则建设，在环境资源审判工作中落实公平、共同但有区别的责任及各自能力原则，公平公正惠益分享原则，损害担责原则以及保护和可持续利用自然资源原则，形成了具有中国特色的环境资源审判体系。
杨临萍指出，近年来，中国法院积极开展环境司法国际交流与合作，不断凝聚生态文明法治的国际共识。今年召开的世界环境司法大会一致通过了由最高人民法院起草的《昆明宣言》，为建设清洁美丽世界、构建人与自然生命共同体贡献了中国司法智慧和司法规则。（黄哲雅）
(责编：张靓怡(实习生)、吴楠)
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