人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>法治动态

江西持续强力推进扫黑除恶斗争常态化

三年2800余人被判处五年以上徒刑

2021年07月13日09:09 | 来源：人民法院报
小字号
原标题：江西持续强力推进扫黑除恶斗争常态化

本报讯 （记者 胡佳佳 通讯员 罗春强）在扫黑除恶专项斗争开展中，江西法院充分发挥审判执行职能作用，积极参与社会治理，为实现江西省委提出的江西扫黑除恶专项斗争工作整体进入全国一流方阵贡献了江西法院的智慧和力量。三年来，2800多名涉黑涉恶被告人分别被判处五年以上有期徒刑直至死刑。

江西法院在扫黑除恶专项斗争工作中，通过紧紧依靠党委领导，有力凝聚了斗争合力；用足用好指导机制，有力坚守了法律底线；创新提炼审执方法，有效破解了困难问题；充分调动全员参与，有序落实了分工协作。

为期三年的扫黑除恶专项斗争已经胜利收官，但扫黑除恶斗争并没有结束，江西法院继续常态化开展扫黑除恶斗争。江西法院将坚持以高标准落实常态化机制，确保以高水平投入常态化办案，努力以高质量参与常态化治理，持续以高效率做好常态化宣传。

三年来，江西法院扫黑除恶专项斗争战果丰硕。全省法院共受理涉黑恶犯罪案件2619件，审结2610件，一、二审案件审结率分别为99.71%和99.56%；受理一、二审涉“保护伞”案件209件，审结207件；依法执行到位涉黑恶案件财产65亿余元，执行到位率94.26%。江西省高级人民法院被评为全国扫黑除恶专项斗争先进单位。

(责编：张靓怡(实习生)、吴楠)

分享让更多人看到

推荐阅读
你的生活，检察官全力守护
　　湖北省黄梅县检察院近日开展“3·15”专项检察监督活动，干警深入农贸市场、乡镇烟花爆竹零售点等，监督行政执法部门履职，为当地群众安定和谐生活提供司法保障。　本报记者戴小巍　通讯员章琪摄 3月12日，山东省青岛市即墨区检察院检察人员前往公安部门的赃物仓库对假冒注册商标的服装进行取样。…
归案9人追赃1亿多 重庆追防改结合打破外逃幻想
　　“出逃海外，给我和我的家庭带来了莫大痛苦……”前不久，在重庆市荣昌区税务局举办的“以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责”警示教育会上，外逃22年的原地税局工作人员蓝长海现身说法。 “贪了税款想一跑了之，不过是痴人说梦。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部