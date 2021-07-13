人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>法治动态

肿瘤患者术后遇车祸身亡，责任谁担？

法院：个人体质不属减责的法定情形，肇事方依过错程度担责

2021年07月13日09:10 | 来源：人民法院报
小字号
原标题：肿瘤患者术后遇车祸身亡，责任谁担？

本报讯 肿瘤患者聂某，手术后又遭遇车祸，经救治无效后死亡，肇事方与死者家属为此对簿公堂。日前，福建省武平县人民法院审结了此案，认为虽然死者个人体质对损害后果的发生具有一定影响，但并不是减轻侵权人赔偿责任的法定情形，死者无需因个人体质状况对交通事故致死存在一定的影响而自负相应责任。因此，根据事故过错程度，法院酌定肇事方对本案事故承担60%的赔偿责任。

2019年10月，聂某因患有良性肿瘤住院治疗，之后在右额部进行了肿瘤切除手术。2019年11月，聂某的丈夫许某骑摩托车搭载聂某到医院复诊途中与修某驾驶的超标电动车相撞，造成聂某右额部再次受伤，经救治无效后死亡。许某等人遂将修某及保险公司诉至法院，要求赔偿精神损害抚慰金、死亡赔偿金等共计45万余元。

修某辩称，聂某死亡的主要原因是其本身患有重大疾病及外伤所致，即使没有发生本次交通事故，也可能会因病死亡，自己的侵权情节轻微，不是引发聂某死亡的主要和直接原因，不应承担主要责任。

法院经审理认为，行为人因过错侵害他人民事权益，应当承担侵权责任。被侵权人对损害的发生也有过错的，可以减轻侵权人的责任。

本案中，修某驾驶超标电动车违反转弯规定、许某驾驶摩托车违反会车规定，导致发生交通事故。聂某对事故的发生没有过错，尽管经鉴定其自身疾病对死亡的发生具有一定的参与度，但其自身疾病是不以意志为转移的，其对已经发生的疾病既不存在过失，也不存在故意，故其自身疾病不能成为减轻侵权人赔偿责任的法定情形。同时，修某亦未举证证明聂某对损害的扩大存在过错，根据修某的过错程度，法院酌定修某对本案事故承担60%的责任，聂某的丈夫许某承担40%的责任。（陈立烽 李思福 李清连）

(责编：张靓怡(实习生)、吴楠)

分享让更多人看到

推荐阅读
你的生活，检察官全力守护
　　湖北省黄梅县检察院近日开展“3·15”专项检察监督活动，干警深入农贸市场、乡镇烟花爆竹零售点等，监督行政执法部门履职，为当地群众安定和谐生活提供司法保障。　本报记者戴小巍　通讯员章琪摄 3月12日，山东省青岛市即墨区检察院检察人员前往公安部门的赃物仓库对假冒注册商标的服装进行取样。…
归案9人追赃1亿多 重庆追防改结合打破外逃幻想
　　“出逃海外，给我和我的家庭带来了莫大痛苦……”前不久，在重庆市荣昌区税务局举办的“以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责”警示教育会上，外逃22年的原地税局工作人员蓝长海现身说法。 “贪了税款想一跑了之，不过是痴人说梦。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部