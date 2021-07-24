原标题：“萤石之王”终于回家了

本报讯（记者范跃红 通讯员王凯玲）近日，一辆载着一块巨大萤石原矿的吊机车慢慢驶入浙江省武义县博物馆。此刻，武义县检察院第五检察部主任吕昌心中的石头也终于落了地，一起由该院提起的国有财产保护公益诉讼案件终于画上了圆满的句号。“‘萤石之王’终于回家了！”

今年5月中旬，武义县检察院接到群众反映称，原国有大型企业东风萤石矿有一块标志性萤石原矿，号称“萤石之王”，在上世纪八九十年代，一直矗立在厂区内，成为东风萤石矿的标志。2000年左右，东风萤石矿破产后，这块萤石下落不明。“该萤石自身价值不菲，希望检察院充分发挥检察职能，加强监督，切实加强对国有财产的保护。”

“武义是萤石之乡，这块萤石原矿对武义县有着非同寻常的重要意义！”该县检察院检察长曹九利马上召集公益诉讼部门和分管领导召开部署会，组织力量迅速开展调查。但是由于时隔几十年，原厂区老职工变动很大，相关档案资料不全，给调查带来很大难度。

经分析，办案检察官不断调整思路，决定“先找物，再找档案，再找人”。该院先后动用无人机两次，走访调查原工作人员30余人次，查阅市、县和相关部门档案40余册。

“萤石找到了！”“档案资料找到了！”“相关人员查到了！”一连串的好消息使办案检察官信心倍增。把萤石流落的每一个细节都查清后，经专门讨论研究，武义县检察院于6月25日向该县茭道镇政府发出检察建议，建议茭道镇政府作为国有财产责任主体，采取有效措施，追回萤石。

收到检察建议后，武义县茭道镇政府及时落实检察建议，通过认真梳理和深入的思想工作，最终追回萤石。武义县委领导当即指示，将该萤石原矿放置在县博物馆供市民观赏。

(责编：吴楠、黄子娟)