福建海警破获特大走私货物案 总案值7000余万元
2021年07月24日08:35 | 来源：新华网
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原标题：福建海警破获特大走私货物案 总案值7000余万元
新华社福州7月23日电（记者王成）记者从福建海警局获悉，漳州海警局联合公安机关近日破获一起特大走私货物案，现场查获走私香烟26万余条、冻品约140吨，涉案总金额7000余万元。
近日，在海警部门缜密部署和前期侦查基础上，漳州海警局与公安机关海陆联动，同时收网围捕，在漳州古雷石化园区附近海域一举查获涉案人、车、船、货，现场共抓获犯罪嫌疑人15名、车辆12台、船舶1艘和载有冻品、香烟的货柜10个。现场未发现该批冻品及香烟的合法齐全手续，涉嫌走私普通货物罪。
经查，该案系走私团伙通过境外组织订购香烟、冻品等货源，企图通过货船搭载、货车接应“海转陆”方式非法入境，并将走私货物陆上转运销赃。初步查证，上述走私团伙共涉嫌走私多个品牌的香烟26万余条，走私冻牛肉、牛隔膜、牛瓣胃等冻品约140吨，总案值达7000余万元。
据介绍，该案系漳州海警查获的单起涉案香烟数量最多、涉案金额最大的走私货物案件。
(责编：吴楠、黄子娟)
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