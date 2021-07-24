隗永贵：心中的“检察梦”
从检30年来，他先后荣获全国模范检察官、全国优秀少先队辅导员、北京市优秀共产党员等30余项荣誉称号。他说：“对人民群众有感情，对检察事业有执着，对责任使命有担当，是我心中不变的信念。”
“让法律深入人心，让社会长治久安，让人民安居乐业，是我心中不断追求的检察梦。”近日，在北京市房山区政法委举办的“弘扬英模精神，激励忠诚担当”教育整顿英模先进事迹宣讲报告会上，北京市房山区检察院第三检察部主任隗永贵讲述了自己的先进事迹。
摸排线索
将脱逃三年的罪犯收监
2019年全国检察机关内设机构改革，隗永贵被分配到了新的工作岗位上，他所在的房山区检察院第三检察部承担着刑事执行检察、刑事申诉检察、刑事审判监督等职责。面对全新的工作领域，他潜心钻研，尽快熟悉岗位职责。通过走访座谈，摸排重要监督线索，其中一名脱逃罪犯尚未归案的线索引起他的注意。当时，正值新中国成立70周年前夕，抓获在逃罪犯维护社会稳定显得尤为重要。
罪犯崔某某因寻衅滋事罪被判处缓刑，在缓刑考验期间，因赌博于2016年被房山区公安分局行政拘留，后被房山区法院撤销缓刑。在收监执行过程中，崔某某脱逃，3年来一直未被抓获归案。
为尽快抓获罪犯，避免其在脱逃期间发生新的犯罪，隗永贵及时组织区法院、区公安局、区司法局相关部门召开联席会议，制定抓逃工作方案，并将该项工作列为重点工作之一，限五月底前完成。为克服对撤销缓刑收监执行人员无法进行上网追逃的现实困难，他每周两次与公安机关沟通抓捕情况，制定下一步工作方案。同时，多次找到崔某某的父母和妻子，力争通过家属劝说其主动归案，最大限度减少亲属包庇窝藏的可能。
2019年5月11日晚11点多，隗永贵接到公安机关发现崔某某行踪的电话，他立即赶赴现场与公安机关会合，共同商讨抓逃计划。经过严密部署，当晚成功将崔某某抓获归案。“几个月来悬着的心终于踏实下来。”隗永贵说：“维护刑罚执行的严肃性和法治公信力，为建设平安北京贡献检察力量，是每一名检察官的责任。”
司法救助
千里送“爱”温暖人心
2019年12月30日，在北京打拼的小毛在送外卖途中发生交通事故。经鉴定，小毛的伤残等级为一个八级、两个十级。事故发生后，小毛一家花费医疗等各种费用80余万元，被告人却无法给予有效赔偿。
收到司法救助线索后，隗永贵立即启动司法救助程序，并赴甘肃省临洮县实地调查走访。经过实地调查核实，确认小毛一家符合救助条件。申请得到批准后，房山区检察院决定对小毛进行司法救助，救助金额达31万余元，用于其后续康复治疗及日常生活支出。
隗永贵再次赶往甘肃，得知小毛正准备住院，来不及安放行李，隗永贵一行人直接从机场赶到医院，到了之后又是帮忙安排核酸检测，又是办理住院手续，一切安顿好后才放心。
小毛的家人紧紧握住隗永贵的手说：“我们以为这孩子没有希望了，是国家的司法救助金重新点燃了一家生活的希望。非常感谢检察机关的帮助，太谢谢你们了。”
回到北京后，隗永贵时刻关心着小毛的康复情况。虽然远在3000里之外，他经常通过远程视频了解小毛一家人的生活现状。5个月后，小毛的姐姐高兴地告诉隗永贵，小毛终于从昏迷中醒来，家人商量着，等小毛彻底痊愈以后给他找一份力所能及的工作，再给他找个媳妇。“这就是我们工作的价值，司法救助，不只是人身的帮扶，更是人心的救助。”隗永贵开心得像个孩子。
教育帮扶
孩子们热爱的“检察官老师”
深夜了，隗永贵办公室的灯依然亮着，过几天要给孩子们上法治课，他又在认真准备课件了。他现在担任房山区20余所学校的法治副校长和法治辅导员，有时候一周就要去三四所学校讲课。
记者不解地问：“您不是未检部门的检察官，业务工作就很多了，为什么还要辛苦做这些呢？”隗永贵说，关注预防未成年人犯罪是源自他的一次办案经历。当时孩子稚嫩的面庞和对法律的无知，让他的心灵深受触动。从那一刻起，他下定决心要把青少年法治教育和帮扶作为自己的职责，把法律知识带到校园。
隗永贵说，开始的时候还只是一种职责，时间久了，他就深深地热爱上了这项工作。“我对未成年人保护工作是全身心的热爱，我想把一生的热情、精力、体力全部投入到这项工作中，无怨无悔！”
2020年初，一场突如其来的新冠肺炎疫情袭来，隗永贵并没有停止法治宣传的脚步，他把疫情当教材，运用网络平台开设“检察官说法空中课堂”“战疫普法系列讲座”等，帮助广大师生知法、懂法、守法、用法，网络平台吸引了3000余名师生和家长参加，获点赞10余万次。疫情过后，孩子们回到校园，隗永贵带领同事到校园里看望孩子们。孩子们将“检察官老师”团团围住。“隗老师善讲故事，循循善诱，很生动、很有趣，他不仅教我们法律知识，还教我们做人的道理。”这是孩子们对隗永贵的评价。
做一件事容易，但持之以恒地做一件事就很难。隗永贵在预防和挽救未成年人犯罪的道路上，走得很坚定。30年来，他坚持保护未成年人，虽然他不是未成年人保护的专职人员，但却始终站在未成年人保护的最前沿。
“对人民群众有感情，对检察事业有执着，对责任使命有担当，是我心中不变的信念。”隗永贵说，如果生命再给我一次选择的机会，我仍然会选择人民检察这个职业，把自己的青春镶嵌在平凡而崇高的职业之中。
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