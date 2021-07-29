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公安部7月29日举行新闻发布会

通报推进“昆仑2021”专项行动成效及公安机关防汛救灾情况

2021年07月29日13:16 | 来源：人民网
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人民网北京7月29日电 公安部于2021年7月29日（星期四）15时30分举行例行新闻发布会，通报扎实开展“我为群众办实事”实践活动——深入推进“昆仑2021”专项行动成效及公安机关防汛救灾情况。

公安部食品药品犯罪侦查局局长吕武钦，公安部食品药品犯罪侦查局副局长李剑涛，公安部食品药品犯罪侦查局二级巡视员许成磊，内蒙古自治区公安厅环食药侦总队负责人、一级警务专员杨峻山，广东省公安厅食药环侦处处长台胜利，公安部新闻发言人李国忠出席新闻发布会并答记者问。人民网现场直播，敬请关注。

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(责编：吴楠、邓志慧)

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