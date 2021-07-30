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反诈防骗指南

以为是“卖帐号”，他差点“栽了”

2021年07月30日08:12 | 来源：人民网
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网上交易时，价格都谈好了，对方发个链接给你，你会打开吗？打开没问题，不过一定要检查仔细了。没准儿“陷阱”就在这里，江苏的王某就差点中招。

7月24日，江苏南通市如东县苴镇居民王某正在手机上玩游戏，这时，一名游戏网友通过游戏社交平台主动联系王某，想要购买王某的游戏帐号。随后，双方加了QQ进行了进一步的议价，并确定了以500元的价格进行交易。7月25日，“网友”联系王某，提出为了保护交易双方的权益，要求通过第三方平台进行交易。接着，“网友”给王某发来一个链接，要求王某将游戏帐号挂在平台上以500元的价格进行出售，自己将点进购买。王某按照对方要求在平台上将游戏帐号挂网出售，“网友”随即也进行了购买。这时，问题出现了，王某准备将出售游戏帐号所得的500元提现，可是平台却一直提示因提现操作失误，资金被冻结，需要王某向平台充值与冻结资金相同的金额，才能帮其办理解冻业务。同时，还不断提醒王某充值成功后，冻结资金和解冻资金将在1-3分钟内一并返还到其银行账户。

这时，“网友”也开始催促王某，称自己已经在平台上进行了支付，却迟迟没有收到王某的游戏帐号。即使王某进行了解释，“网友”却依旧不依不饶，一口咬定王某是骗子，并称要报警。王某见自己平台帐号冻结无法提现，还被人报警，心中愈发焦虑，于是来到派出所寻求民警帮助。

根据王某的讲述，民警当场告知这是典型的电信网络诈骗，并叮嘱王某千万不要充值转账，否则会越陷越深。在民警详释这类诈骗的通常套路后，王某这才恍然大悟。

防骗提醒：

1、网上交易时，除了要认准大型平台，还要学会分辨网站的网址，陌生人发来的网址一定要再三审核，不然单凭网站页面难以分辨真假，容易造成损失。

2、看网站链接和页面是否为官方渠道，不点击来路不明的网站链接。（综合南通公安、杭州公安整理）

(责编：吴楠、邓志慧)

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