仲裁法迎来大修：受过刑事处罚的人拟不得担任仲裁员
人民网北京7月31日电 据司法部官方网站消息，司法部7月30日发布《中华人民共和国仲裁法（修订）（征求意见稿）》（以下简称“征求意见稿”），向社会公开征求意见，意见反馈截止时间为2021年8月29日。
该征求意见稿共8章99条，比现行法增加了19条。包括总则、仲裁机构、仲裁员和仲裁协会、仲裁协议、仲裁程序、申请撤销裁决、执行、涉外仲裁的特别规定和附则。
据了解，我国现行仲裁法颁布于1994年，分别于2009年和2017年对个别条款进行了修正。仲裁法实施26年来，全国共依法设立组建270多家仲裁机构，办理仲裁案件400多万件，涉案标的额5万多亿元，解决的纠纷涵盖经济社会诸多领域，当事人涉及全球100多个国家和地区。仲裁作为独特的纠纷处理机制，对促进改革开放、经济发展，维护社会稳定，发挥了积极重要的作用。此次修订的仲裁法有哪些亮点呢？
司法部官方网站截图。
亮点一：仲裁员有了负面清单
从征求意见稿中可见，此次修订完善了仲裁员的相关规定，在保留现有正面要求条件基础上，增加负面清单规定，同时明确了“仲裁机构按照不同专业设仲裁员推荐名册”，体现出尊重当事人对仲裁员的选择权。
担任仲裁员需要满足哪些条件？征求意见稿第十八条明确了5个基本条件：一是通过国家统一法律职业资格考试取得法律职业资格，从事仲裁工作满八年的；二是从事律师工作满八年的；三是曾任法官满八年的；四是从事法律研究、教学工作并具有高级职称的；五是具有法律知识、从事经济贸易等专业工作并具有高级职称或者具有同等专业水平的。
同时，征求意见稿指出有以下3种情形之一的，不得担任仲裁员：一是无民事行为能力或者限制民事行为能力的；二是受过刑事处罚的，但过失犯罪的除外；三是根据法律规定，有不能担任仲裁员的其他情形的。
此外， 从事涉外仲裁的仲裁员，可以由熟悉涉外法律、仲裁、经济贸易、科学技术等专门知识的中外专业人士担任。
亮点二：仲裁员需要履行披露义务
相较现行仲裁法，此次修订完善了仲裁员披露和回避制度。征求意见稿中增加了仲裁员应当签署保证独立、公正仲裁的声明书并送达当事人的规定，还增加仲裁员披露义务。
征求意见稿第五十二条提出，仲裁庭组成后，仲裁员应当签署保证独立、公正仲裁的声明书，仲裁机构应当将仲裁庭的组成情况及声明书送达当事人。仲裁员知悉存在可能导致当事人对其独立性、公正性产生合理怀疑的情形的，应当书面披露。
为进一步规范仲裁员行为，此次修订拟将披露与回避制度进行有效衔接。征求意见稿第六十三条第三款明确，当事人收到仲裁员的披露后，如果以披露的事项为由申请该仲裁员回避，应当在十日内书面提出。逾期没有申请回避的，不得以仲裁员曾经披露的事项为由申请该仲裁员回避。
亮点三：“临时措施”走进仲裁庭
为快速推进仲裁程序，提高纠纷解决效率，征求意见稿中增加了“临时措施”一节，将原有的仲裁保全内容与其他临时措施集中整合，并增加了行为保全和紧急仲裁员制度，明确仲裁庭有权决定临时措施，并统一规范临时措施的行使。
征求意见稿第四十三条指出，当事人在仲裁程序进行前或者进行期间，为了保障仲裁程序的进行、查明争议事实或者裁决执行，可以请求人民法院或者仲裁庭采取与争议标的相关的临时性、紧急性措施。临时措施包括财产保全、证据保全、行为保全和仲裁庭认为有必要的其他短期措施。
征求意见稿第四十八条则明确，当事人申请其他临时措施的，仲裁庭应当综合判断采取临时措施的必要性与可行性，及时作出决定。前款规定的临时措施作出后，经一方当事人申请，仲裁庭认为确有必要的，可以决定修改、中止或者解除临时措施。
值得注意的是，征求意见稿对紧急仲裁员的权利作出约束。比如第四十九条规定，仲裁庭组成前，当事人需要指定紧急仲裁员采取临时措施的，可以依照仲裁规则向仲裁机构申请指定紧急仲裁员。紧急仲裁员的权力保留至仲裁庭组成为止。
亮点四：互联网仲裁发展有法可依
此次修订增加仲裁可以通过网络方式进行，可以进行书面审理、灵活决定质证方式，增加关于网络信息手段送达的规定，为互联网仲裁提供法律依据，支持、规范互联网仲裁发展。
征求意见稿在第四章仲裁程序部分明确指出，仲裁程序可以通过网络方式进行。仲裁程序应当避免不必要的延误和开支。
征求意见稿还对书面仲裁和质证方式作出具体要求。比如第五十八条规定，仲裁应当开庭进行。当事人协议不开庭的，仲裁庭可以根据仲裁申请书、答辩书以及其他材料书面审理，作出裁决。第六十三条则指出，证据应当及时送达当事人和仲裁庭。当事人可以约定质证方式，或者通过仲裁庭认为合适的方式质证。仲裁庭有权对证据效力及其证明力作出判断，依法合理分配举证责任。
与此同时，征求意见稿中进一步丰富了网络信息手段送达方式，明确在当事人没有约定送达方式的情形下，可以采用当面递交、挂号信、特快专递、传真，或者电子邮件、即时通讯工具等信息系统可记载的方式送达。
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