本报讯（记者林中明 通讯员王擅文）某快递物流公司3名员工谭荣、彭庆华、高雪中（均为化名）经事先商议，分工从云南购买冰毒并通过快递寄往上海贩卖，所得利益三人均分。近日，上海市青浦区检察院以涉嫌贩卖毒品罪对谭荣等3人批准逮捕，并就防控寄递毒品问题向相关部门制发检察建议。

今年3月，彭庆华回到云南曲靖老家，辗转多次后终于找到购买冰毒的途径，他立即打电话告诉谭荣、高雪中二人。4月19日，彭庆华把拿到的16.8克冰毒用锡纸包好后塞进一个茶叶礼品盒内，通过快递方式邮寄至上海。

三天后，快递顺利寄到谭荣手中，谭荣将其称重无误后，拍下照片发给高雪中。为便于出售，谭荣用透明小塑料袋把一大份冰毒分成了十几份“小包装”，随后与高雪中一起售卖。通过私下询问和悄悄传播，很快有几人找上门来向他们购买冰毒，前后共售出4.5克，累计获利2800元。三人的行径很快败露，公安机关在他们家中和车内找到了剩下的冰毒，遂将其刑事拘留并移送检察机关审查逮捕。

青浦区检察院对辖区寄递企业防控毒品问题一直关注，从今年2月起陆续走访辖区内的快递物流企业，并多次与相关部门开展研讨会进行协商，听取意见建议，结合分析近年来的涉毒案件，于今年6月底就加强寄递领域禁毒监督管理工作向相关部门公开宣告，并送达检察建议书，从加强对快递企业落实禁毒责任的监管，强化对寄递从业人员的禁毒教育培训等方面提出建议。

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