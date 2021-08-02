陈代辉

本报讯 7月30日，最高人民法院第一巡回法庭在海南法官学院召开2021年巡回区法院民商事审判调研座谈会，总结2020年以来巡回区法院民商事审判工作情况，研讨交流民商事案件审判中统一法律适用、提升办案质量的有关问题。

会议通报了第一巡回法庭巡回区民商事审判工作情况。湖南、广东、广西、海南四省（区）高级人民法院相关负责人介绍了辖区法院2020年以来民商事审判工作情况。与会代表围绕审判工作遇到的法律适用疑难问题进行了讨论。

会议指出，要深入学习贯彻习近平法治思想，切实推动习近平法治思想在巡回区各级法院形成生动实践，为统筹推进疫情防控和经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障和服务。

海南省高级人民法院院长陈凤超出席会议并致辞。第一巡回法庭有关负责同志及民商事审判团队主审法官、巡回区四省（区）高级人民法院相关负责同志和部分民事法官参加会议。

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