对假公安信以为真，急急忙忙要转账；遇真民警却要躲着走，电话打不通、被拦下了还要逃……这种事儿，听起来有点不可思议，可却真实地发生了，浙江魏女士的做法让民警们操碎了心。

7月28日15时15分，杭州上城分局小营派出所接到群众报警，称同事魏女士神色慌张地驾车离开公司，疑似接到诈骗电话，请警方帮助。

民警立即通过电话联系魏女士。魏女士的手机一直占线，始终无法接通。

多次联系无果，小营派出所随即请求上城分局支援，分局情指中心通过大数据分析，发现16时左右，魏女士驾车经过复兴大桥，并将此信息同步报给市局情指中心。

此时，距魏女士同事报警已经过去了45分钟。事发时间越长，意味着魏女士受骗的风险就越大。

市局情指中心将警情通报给14个分局协同配合。考虑到魏女士电话一直占线，市局情指中心研判后转变思路，指令交警部门加强地面巡查，对魏女士的车辆进行搜寻拦截。同时，对车辆驾驶员身份进行确认。

16时06分许，滨江交警大队接到交警支队指令，支队情指、大队综勤通过视频回溯，空地结合，发现疑似车辆可能停在诚品路闻涛路口南侧。

16时10分，市局情指中心得到确切反馈：驾驶员正是车主魏女士本人。可是，魏女士面对民警要求其下车示意予以拒绝，随即驾车驶离。民警立即驾车跟随。

在下一个路口，交警第二次将魏女士车辆截停，此时魏女士仍不肯开窗、下车。

16时40分，滨江分局巡（特）警大队机动队赶到现场增援，随后长河派出所民警及二防区警力相继赶到。魏女士依然坐在车内不肯开门下车。

现场民警只好隔着车窗不停地与魏女士交流，告知其遇到了电信诈骗，帮魏女士分析警情、诈骗手段。

17时左右，民警说服魏女士下车。

此刻，魏女士已将6.9万元人民币存款从余额宝里转至银行卡，再过几分钟就要转至诈骗者提供的账号里。魏女士向民警反映，她的银行卡里还有其它钱款，民警立即关闭了她的手机共享和呼叫转移，避免受到损失。

事后，魏女士告诉民警，今天她突然接到一个自称“某通讯管理局”的电话，称其涉嫌犯罪，并将电话转至一个冒充“某市公安局”的工作人员，还给她发来汇款操作视频。魏女士按照诈骗分子的要求，驾车至闻涛路诚品路口附近，停车后将支付宝内的6.9万余元转至一张银行信用卡中，同时下载了骗子指定的银行APP，正准备要汇款时被交警拦下。

为何见到民警不配合反而多次驶离呢？魏女士告诉民警，诈骗分子威胁魏女士不配合的话，警察会上门抓人。所以当时她看到民警非常紧张，以为是来抓她的。幸亏民警及时赶到，再晚一分钟就要转账成功了。

防骗提醒：

1、公检法机关是不会通过电话来办理具体案件的，更不会要求转账，市民如遇自称是公检法机关要求转账的，都是诈骗，请一概不要相信。

2、公检法机关不会通过互联网发送“通缉令、逮捕令”。

3、“96110”是全国反诈专线，如遇到“96110”打来的电话，说明你可能正在遭遇电信诈骗，一定要立即接听，防止被骗。

4、如果遭遇电信诈骗，要第一时间拨打110报警。

5、广大市民可以在手机应用市场下载注册“国家反诈中心app”，国家反诈中心app能够帮助甄别诈骗电话、非法网站，保护市民财产安全。（综合杭州公安、大连网警整理）

(责编：吴楠、邓志慧)