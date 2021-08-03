交钱就能办理公租房？ 520户群众被骗
河南新蔡：检察建议推动公租房专项清查整治
本报讯（记者刘立新 通讯员朱焕杰 张芯华）“贵院发出检察建议后，我们经过专项清查整治，截至目前，城区公租房租金共催缴240万元，已清退违规享受公租房32套……”日前，河南省新蔡县住房和城乡建设局局长耿协磊在回复检察建议时说。
2015年以来，新蔡县检察院在办案中发现多起涉公租房诈骗犯罪案件，这类案件有一个共同点：多名犯罪嫌疑人利用群众对公租房申报政策不了解、不知情的可乘之机，采取虚构事实、隐瞒真相，以交钱就能办理公租房为诱饵实施诈骗，被害者大多是低收入家庭。经统计，该县相继有520户群众被骗，金额从几千元至几万元不等，涉案金额总计2000余万元。在此类案件办理过程中，仍不断有被害人控告新的犯罪嫌疑人和犯罪事实。
检察官结合办案调研发现，此类案件的连续发生，暴露出该县住建局在政策宣传、预防犯罪等方面制度不健全，管理不完善，存在一定监管漏洞。为此，新蔡县检察院于今年5月17日向该县住建局公开送达检察建议，建议加大政策宣传力度和队伍内部教育管理，加强申报流程监管和制约，规范专项资金管理，建章立制，堵塞监管漏洞。
收到检察建议后，新蔡县住建局及时召开党组扩大会，研究部署整治工作，并采取一系列措施：加大政策宣传力度，在公租房小区摆放宣传展板，详细宣传公租房准入条件、申报程序、基本操作规程，以及如何识别和预防利用公租房实施的诈骗行为等；开通咨询解答、举报热线，对申报民众及时答疑解惑；印制公租房政策及相关问题解答彩页，在集市和人员集中的地段发放；加强制度建立和队伍教育管理，在系统内部开展警示教育，强化公租房申报流程监管和制约。
同时，该县纪委监委、检察院、财政局、住建局联合下发《新蔡县公租房专项清查整治工作方案》，对公租房专项清查整治工作的内容、整治措施、时间节点、组织领导等作出明确规定。截至目前，共催缴城区公租房租金240万元，已清退违规享受公租房32套。
（来源：检察日报）
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