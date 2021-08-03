反诈防骗指南
“高额回报”“快速致富”？这“坑”真的不能再进去了
几乎不用费功夫，只要往里投了钱，“高额回报”就会到手？看起来诱人的“回报”背后有可能是让你倾家荡产的“陷阱”。前不久，山东的刘某就上了当。
今年4月份，淄博警方接到市民刘某报案称，微信好友“琪琪”向他推荐一个链接，说在微信公众号“广东某二手车交易平台”投资旧车交易可获利。随后，刘某便打开链接，与这个所谓的二手车交易平台取得联系。
“琪琪”自称是平台业务员，她向刘某解释说投资盈利车行分成30%，平台分10%，其余60%由投资者按比例分配。她建议刘某先少投资一些尝试一下。刘某随即往平台投入了1000元钱，没两天，他就获利200元。
然而，刘某并不知道，他“投资”的二手车交易平台完全是虚构的，获利的200元也正是为了让他加大投资而设下的诱饵。
刘某准备继续投资时，平台又向他建议称：如果他能投资10万元，就能成为投资达人，获利也更大。并且对方还以做区域代理等理由，让刘某持续增加投资。在一个多星期的时间里，刘某先后共向对方汇款五次，总金额达60万元。
最后一笔钱打过去后，刘某却发现对方把他拉黑了，电话再也打不通。刘某这才意识到上当受骗，马上到公安机关报了案。
淄博警方接到报案后，迅速成立专案组，运用大数据分析对案件开展分析研判。专案组通过对案件资金流水的梳理，发现了刘某被骗钱款的流向。根据虚假投资类诈骗案的特点，民警分析确认该诈骗团伙主要是熟人结伙作案，据此专案组迅速开展侦查工作。两个月后，专案组民警最终发现犯罪团伙作案的窝点。
专案组侦查发现，该诈骗团伙成员分工明确，团伙的首要分子负责整个案件的组织、指挥、协调，团伙中还有专门负责引流的成员，就是与受害人交流赢得信任，然后引诱受害人上当受骗。除此之外，还有专门负责提款的团伙成员。并且该团伙多名成员有诈骗前科，反侦查意识强，他们不断变换窝点和车辆，给抓捕工作带来困难。专案组反复推敲抓捕细节，精心制定抓捕方案，在6月下旬，组织了统一收网行动。警方在收网行动中共打掉4个电信网络诈骗作案窝点，缴获涉案电脑、手机、银行卡、手机卡一批。
目前，淄博警方已累计串并该团伙实施的38起电信网络诈骗案件，涉案金额2389万元。
防骗提醒：
1、广大市民群众应理性投资，面对以“高额回报”、“快速致富”等为噱头的投资项目务必要提高警惕，谨防落入非法吸存、非法集资诈骗陷阱。
2、投资理财，请认准银行、有资质的证券公司等正规途径。切勿盲目相信所谓的“炒股专家”和“投资导师”。
3、如发现从事非法集资活动的单位或人员，或者发现自己、亲友被骗参与其中的，应及时向公安机关举报。（综合青岛公安、广州公安、宜春网警整理）
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