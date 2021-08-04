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反诈防骗指南

利益受损反而要先交费？当心被骗

2021年08月04日08:16 | 来源：人民网
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“客服”因为操作失误将使消费者利益受损？保护自己的利益必须要先交费？这看起来很是荒唐，可这也正是骗子屡试不爽的骗术。近日，北京的赵女士就上了当。

7月14日16时许，北京海淀分局马连洼派出所社区民警接到辖区一位居民的求助，称自己可能遇到了电信诈骗，不知道该如何处理，向民警求助。

原来，赵女士在家时接到一个电话，对方自称是某购物平台的“客服”。这个“平台客服”告诉赵女士之前在网上购买了一款物品，但由于平台的操作失误将赵女士的账号信息设成了商家信息，这样的话平台会每月从赵女士的账户内扣除500元的会员费，现在要帮她取消这个商家会员。赵女士一听由于平台操作失误导致自己每月要多付500元的会员费，就连忙让对方帮忙取消。

随后，对方称解除收费要与银行沟通，之后就给赵女士转接了某银行的“客服”。“银行客服”表示需要通过银行转账才能录入赵女士的账号，转账成功后会立即全额退还，并强调若拖太久，钱被扣除后就不能退回。赵女士就将信将疑地按照对方所交代的步骤进行操作，转账给一个名为张某某的“银行安全账户”，操作完成之后对方立马将这笔钱给赵女士转了回来。随后，对方又告诉了赵女士另外两个账户，让赵女士接着转账，赵女士分三次给对方转了70余万元。刚转完账，赵女士在家人的提示下发觉不对劲，便赶紧报警求助。

民警接到赵女士求助电话后，立即赶往赵女士家中，并在电话中安慰赵女士不要着急，同时给银行打电话挂失银行账户。经民警向银行核实，万幸紧急挂失成功，赵女士70多万元的存款保住了。

防骗提醒：

1、接到所谓“网购客服”的电话无法辨别真假时，请一定记住，只要对方提出与钱相关的要求时，便要提高警惕捂住自己的钱袋子，并立即拨打110报警，千万不能向对方转账、汇款、或提供银行卡密码、验证码。

2、在网上购物时要提高防范意识，发生任何事情都要通过电商平台进行沟通，也一定要通过官方途径解决问题。

3、如发现被骗，请立即报警。（综合平安北京海淀、锦州网警整理）

(责编：吴楠、邓志慧)

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