贷款时因“操作失误”导致账户冻结？需要支付认证金才能解冻？可千万不要上当了，正规贷款公司可没有这种规定。前不久，深圳的林女士就险些上了当。

6月21日12时许，深圳市公安局光明分局新湖派出所接到市民林女士报警称，其在网上申请贷款时，因操作失误，导致账户被冻结，现平台要求其支付解冻金。接报后，光明公安反诈专员告知林女士千万不要给对方转账，并立即出发前往其住处了解具体情况。

经了解，6月20日11时许，因考虑到近期家庭支出较大，手头有点拮据，但又羞于向亲友开口借钱，林女士想到了网上贷款。在对比了多个网贷平台的“优越性”后，林女士选择了一个看起来比较“靠谱”的平台申请贷款。

林女士填完个人信息，再对照银行卡仔细填写收款账号，并在贷款金额处填入30000元。经反复检查无误后，林女士小心翼翼地点击提交，后开始计划金额到账后该怎么安排。

正当林女士满怀期待时，突然收到平台“客服”的消息，称其卡号输入错误，信贷中心监测到异常，冻结了30000元借款资金，且信贷安全系统默认借款人有冒用他人身份信息骗取贷款的嫌疑。为配合信贷中心调查核实，现需要林女士提供其本人手持身份证的照片、收款银行卡正面照片及借款金额30%即9000元的置卡认证金，并称待风险解除后，认证金及贷款金额会一起退还到收款账号，借款总额为39000元。

林女士无力支付9000元认证金，于是提出质疑。平台客服告知林女士，其借款订单已生效，款项已下放，如不配合信贷中心核查，款项将一直处于冻结状态，平台无法回款，林女士仍需按要求每月还款，并称如不按时还款，公司方将移交相关材料至法务部，走法律程序向其追回款项。

林女士打开平台的还款管理，发现确有需还款的记录。贷款金额没收到却要还款，林女士十分不解。经过深思熟虑，林女士选择报警咨询。经过反诈专员为其讲解网络贷款诈骗相关案例及手法，林女士才明白这就是一场骗局，悬着的心终于放下了。

防骗提醒：

1、如果您面临资金困境、需要借贷，切记要通过银行等国家正规金融机构申请贷款，降低贷款风险。

2、不要轻信任何网友、网站、手机应用发布的贷款广告，不扫描、不点击任何来源不明的二维码和链接。

3、银行和正规贷款公司都不会要求借款人预先支付手续费等各类费用，如果您遇到类似情况，请立即报警。（综合深圳公安、洪雅公安、赣州网警整理）

(责编：吴楠、邓志慧)