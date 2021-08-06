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反诈防骗指南

“熟人”向你借钱？小心有诈！

2021年08月06日08:07 | 来源：人民网
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如果有人自称是你的“家人”“朋友”，以帮助其渡过难关为由向你借钱。您可千万要提高警惕了，这很有可能是骗子的手段。近日，青岛的一位老人就上了当。

7月23日，一位老人持现金到青岛市李沧区某银行办理11万元现金汇款业务。银行工作人员询问老人与收款人关系，老人称收款人是其外孙，汇款用途是给外孙汇的生活费。工作人员特别提示老人注意风险，不要给陌生人汇款。老人却一直说是外孙没有问题，随后工作人员便引导老人到柜台办理汇款业务。

汇款完成后，老人拨打外孙电话，询问对方收没收到汇款，外孙却回应称并未让其汇款。电话双方进行的争论立即引起了工作人员警觉，询问老人并电话询问老人外孙情况后，工作人员最终确认老人确实是遭遇了诈骗。

面对这种情况，该银行立即启动应急预案。工作人员协助老人拨打110报警，同时联系收款行协助冻结收款人账户。经过紧急处理，11万元顺利回到了老人账户，避免了损失。

后经警方了解得知，老人在家接到自称“外孙”电话，描述的信息与其外孙的实际情况完全一致，便信以为真。诈骗分子便冒充老人外孙，以自己与同学打架，需要给同学治疗赔偿为由要求老人汇款，并再三叮嘱老人不要跟任何人说，老人便按照诈骗分子的指挥进行汇款，直到汇款完成后才发现遭遇诈骗。

事后，老人的女儿及外孙都赶到现场，得知该银行配合警方已为老人追回11万被骗资金后，向工作人员表示由衷感谢。

防骗提醒：

1、遇到亲朋好友、同事领导等熟人突然在社交软件上提出借钱、汇款等请求的、尤其是要求转账至第三方陌生人账户或直接支付款项的，务必通过电话或视频方式进行确认。

2、如对方称不方便通话，可采取私密问题提问的方式验证对方身份。

3、提高信息安全意识，不要轻易透露自己的各类账户密码、验证码等信息。若钱款转出后意识到被骗，要第一时间拨打“110”报警，准确提供转账金额、转账时间、对方账户名称等信息，配合警方做好止损、取证工作。（综合青岛公安、廊坊网警整理）

(责编：吴楠、邓志慧)

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