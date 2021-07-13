人民网北京7月13日电 （吴楠、郝萍）今天上午，公安部刑事侦查局副局长童碧山在新闻发布会上介绍，截至目前，“团圆”行动已找回历年失踪被拐儿童2609名，其中时间跨度最长的61年；侦破拐卖儿童积案147起，抓获拐卖犯罪嫌疑人372名，各地已组织认亲1200余场。

发布会上，童碧山介绍，发布了全国3000多个“团圆”行动免费采血点地址、电话后，已有近万人主动到公安机关接受免费采血，目前已帮助306个家庭实现了团圆。

童碧山表示，开展好“团圆”行动，不仅需要公安机关、失踪被拐家庭坚持不懈地共同努力，更离不开社会各界和广大群众的支持、参与。公安机关希望社会各界和广大群众一如既往地关心支持“团圆”行动，及时向公安机关提供失踪被拐儿童线索，以及拐卖儿童嫌疑人的线索。同时，希望尚未采血的失踪被拐儿童父母、疑似被拐人员、身源不明人员尽快到公安机关免费采血，通过共同努力，早日实现亲人团聚、家庭团圆。

【新闻多一点】

全国公安机关“团圆”行动免费采血点在哪可以查到？

今年“团圆”行动开展以来，全国公安机关陆续对外公布了3000多个免费采血点地址、联系人和联系电话，关注公安部刑侦局微信公众号、刑侦局打拐办抖音号就能查看，打开支付宝搜索“团圆”行动，也能一键导航附近免费采血点，方便群众快速联系公安机关免费采血。免费采血工作不受户籍地域限制，请尚未采血的失踪被拐儿童父母、疑似被拐人员和身源不明人员，尽快选择附近的采血点接受免费采集，公安机关将全力帮助您寻亲。

公安部儿童失踪信息紧急发布平台如何发挥作用？

为进一步提高网络时代打拐工作效率，积极创新“互联网+反拐”工作模式，2016年5月15日，公安部儿童失踪信息紧急发布平台正式上线。一旦接到儿童失踪案事件报警后，公安机关第一时间通过该平台等，向公众发布准确的儿童失踪信息，同时通过25家热门移动应用终端将相关信息实时推送至儿童失踪地周边相关人群。推送原则是以儿童失踪地为中心，失踪1小时内，定向推送到方圆100公里，失踪2小时内，定向推送到方圆200公里，失踪3小时内，定向推送到方圆300公里，失踪超过3小时的，定向推送到方圆500公里，让更多周边群众从官方渠道获取准确信息，及时提供线索，协助公安机关尽快破案，实现群防群治、全民反拐的良好局面。

(责编：吴楠、邓志慧)