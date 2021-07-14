国家反恐办：诬称新疆存在所谓“种族灭绝”是完全没有事实依据的谎言
2021年07月14日18:25 | 来源：人民网
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人民网北京7月14日电 （郝萍）“一些西方政客和媒体公然污蔑我国的反恐举措，诬称新疆存在所谓‘种族灭绝’，这完全是没有事实依据的谎言，我们对此坚决反对。”国家反恐办副主任、公安部反恐怖局副局长蒋力蕴在今天举行的发布会上表示。
蒋力蕴介绍，恐怖主义严重损害人民群众的生命权、健康权、财产权等基本人权，打击恐怖主义、使民众免受恐怖活动的侵害，是保障人权的重要举措。我国始终本着负责任的态度，坚持依法打击恐怖主义和保障人权相结合，倡导综合施策、标本兼治，积极通过教育、促进就业等方式推进去极端化，消除滋生恐怖主义的土壤，有效遏制了恐怖活动多发频发势头，有力维护了全国各族人民生命财产安全，得到了全国各族人民的广泛支持。
蒋力蕴指出，美国等西方国家在新疆问题上对我国的污蔑，是其在反恐等问题上“双重标准”的具体表现，暴露了其妄图干扰我国反恐怖工作、破坏新疆安全稳定、挑拨民族关系、遏制我国发展的险恶用心。而事实是，“9·11”以来美国以反恐为名在世界范围内侵犯人权，造成几十万无辜平民伤亡，数千万穆斯林家破人亡。同时，美国国内种族主义泛滥，少数族裔遭受歧视性执法、暴力执法情况突出。德国学者米夏埃尔·吕德斯就曾在其著作《伪圣美国》中揭批了美国政府控制舆论，绑架国际社会，实现自身政治主张和利益的行径。
蒋力蕴表示：“他们根本没有资格指责我国的反恐怖工作。我国将继续坚定不移地打击恐怖主义，坚定不移地推进去极端化，坚决维护国家主权、安全和发展利益，坚决挫败‘以恐遏华’‘以疆制华’图谋。”
(责编：吴楠、邓志慧)
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