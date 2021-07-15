反诈防骗指南
企业年检需转账？套路！
2021年07月15日13:29 | 来源：人民网
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如今，电信网络诈骗花样繁多，让人防不胜防。近日，杭州一家企业的工作人员张女士遇到一起假借企业年检诈骗套路，所幸杭州市公安局临平区东湖派出所民警“以快制快”，及时精准上门进行劝阻，成功止损268.5万元。
民警提醒：
银行不会委托任何代理机构、公司开展代理年检工作，更不会通过QQ、微信等方式让您提供账户相关资料，有关业务需携带资料前往柜台办理。为保障您的账户和财产安全，切勿轻信陌生电话、短信等，提高防范意识，谨防电信诈骗！如遇相关问题请及时联系开户网点或拨打银行官方客服电话咨询。
如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警或反诈专线96110咨询。（吴楠、李秀茹）
(责编：吴楠、何晶茹)
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