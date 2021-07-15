人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>法治动态

反诈防骗指南

企业年检需转账？套路！

2021年07月15日13:29 | 来源：人民网
小字号

如今，电信网络诈骗花样繁多，让人防不胜防。近日，杭州一家企业的工作人员张女士遇到一起假借企业年检诈骗套路，所幸杭州市公安局临平区东湖派出所民警“以快制快”，及时精准上门进行劝阻，成功止损268.5万元。

民警提醒：

银行不会委托任何代理机构、公司开展代理年检工作，更不会通过QQ、微信等方式让您提供账户相关资料，有关业务需携带资料前往柜台办理。为保障您的账户和财产安全，切勿轻信陌生电话、短信等，提高防范意识，谨防电信诈骗！如遇相关问题请及时联系开户网点或拨打银行官方客服电话咨询。

如不慎被骗或遇可疑情形，请注意保护证据，立即拨打110报警或反诈专线96110咨询。（吴楠、李秀茹）

(责编：吴楠、何晶茹)

分享让更多人看到

推荐阅读
你的生活，检察官全力守护
　　湖北省黄梅县检察院近日开展“3·15”专项检察监督活动，干警深入农贸市场、乡镇烟花爆竹零售点等，监督行政执法部门履职，为当地群众安定和谐生活提供司法保障。　本报记者戴小巍　通讯员章琪摄 3月12日，山东省青岛市即墨区检察院检察人员前往公安部门的赃物仓库对假冒注册商标的服装进行取样。…
归案9人追赃1亿多 重庆追防改结合打破外逃幻想
　　“出逃海外，给我和我的家庭带来了莫大痛苦……”前不久，在重庆市荣昌区税务局举办的“以案说纪、以案说法、以案说德、以案说责”警示教育会上，外逃22年的原地税局工作人员蓝长海现身说法。 “贪了税款想一跑了之，不过是痴人说梦。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部